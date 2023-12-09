"لن نذهب بصمت إلى قبورنا".. خطاب قوي لوزير بجزر مارشال بـ"COP28"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر وزير الموارد الطبيعية والتجارة بجمهورية جزر مارشال، جون سيلك، من أن أزمة المناخ ستكون بمثابة "عقوبة الإعدام" لبلاده، وذلك في خطاب قوي أمام الحضور بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في دبي، السبت.

وقال سيلك: "لقد دأبت الدول الجزرية مثل دولتي على القدوم إلى مؤتمر الأطراف منذ سنوات لمحاولة إقناع الآخرين بأن مستقبلنا في أوطاننا مهم.. في ظل السياسات الحالية، فإن الكوكب يسير على الطريق نحو 2.9 (درجة مئوية) في المستقبل، لا يمكننا التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة إلى هذا الحد؛ الخسائر والأضرار ستكون لا تحصى.. سيكون حكم بالإعدام علينا".

وتابع سيلك: “لن نذهب بصمت إلى قبورنا".

ويأتي خطاب سيلك في اليوم التالي لإصدار مسودة جديدة لإحدى الاتفاقيات الأساسية لمؤتمر COP28، والتي تتضمن العديد من الخيارات "للتخلص التدريجي" من الوقود الأحفوري، ومع ذلك، لا يزال من الممكن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية التي تعد الأكثر إثارة للانقسام في المفاوضات حتى الآن.

ويذكر أن جزر مارشال تتألف من خمس جزر و29 جزيرة مرجانية منخفضة على شكل حلقة، وهي معرضة بشدة لخطر ارتفاع منسوب مياه البحر مع تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري.