أوكرانيا: روسيا شنت 95 هجوما جويا وصاروخيا خلال الـ24 ساعة الماضية

نشر السبت ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- امتلأت سماء أوكرانيا بيوم ثقيل آخر من الصواريخ والغارات الجوية، حيث قالت كييف، السبت، إن روسيا شنت 95 هجوما جويا في جميع أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، صادر عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية، السبت، أن "العدو أطلق ما مجموعه 28 صاروخا، وشن 27 غارة جوية، وأطلق 59 مرة من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة على مواقع عسكرية أوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان".

وتم استهداف مناطق متعددة في شرق البلاد، بما في ذلك، خاركيف ولوغانسك ودونيتسك.

وبحسب هيئة الأركان العامة الأوكرانية، فقد تعرض أكثر من 100 تجمع في مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا ودنيبروبتروفسك وخيرسون وميكولايف لقصف مدفعي، الجمعة.