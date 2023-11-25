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(CNN)-- أطلقت روسيا، السبت، أكبر عدد من الطائرات بدون طيار على أوكرانيا، بحسب ما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، وأوضحت أنه تم اعتراض 71 من أصل 75 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا.

وقال الجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية اعترضت 71 من أصل 75 طائرة بدون طيار تم إطلاقها في جميع أنحاء البلاد.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني في منشور على تطبيق تيليغرام: "تم إطلاق ما يقرب من 75 طائرة بدون طيار، من اتجاهي بريمورسكو-أختارسك، ومنطقة كورسك في روسيا، وكان الهدف الأساسي هو مدينة كييف".

وأضاف المنشور أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في ست مناطق في أوكرانيا، وهي: مناطق كييف وسومي ودنيبروبتروفسك وزابورجيا وميكوليف وكيروفوهراد.

وقال المنشور إنه تم اعتراض الغالبية العظمى من الطائرات بدون طيار في منطقة كييف. وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية أن "القوات الصاروخية المضادة للطائرات، والطيران التكتيكي، ومجموعات النار المتنقلة، ووحدات الحرب الإلكترونية شاركت في صد الهجوم الجوي".

ووفقا للقوات الجوية الأوكرانية، فإنه بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير صاروخ موجه من طراز Kh-59 في منطقة دنيبروبتروفسك.

وقال مسؤول محلي أوكراني، إن هجوم الطائرات بدون طيار على كييف هو الأكبر منذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022.

وأعلن ميخايلو شامانوف، المتحدث باسم الإدارة العسكرية لمدينة كييف، في مقابلة مع التلفزيون الوطني الأوكراني: "تم اعتراض أكثر من 40 هدفا جويا في كييف في أكبر هجوم بطائرات بدون طيار منذ بداية الغزو".