نشر الاثنين ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2023

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ردا على بيان لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن النزاع البحري بين الصين والفلبين، قالت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، إن الأمر بين الصين والفلبين، وإنه "لا يحق لأي طرف ثالث التدخل فيه".

وكان بيان الخارجية الأمريكية حث الصين على الالتزام بحكم التحكيم الصادر عام ،2016 بشأن المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، و"التوقف عن سلوكها الخطير والمزعزع للاستقرار".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: "أريد أن أؤكد أن النزاع البحري بين الصين والفلبين هو قضية تخص البلدين، ولا يحق لأي طرف ثالث التدخل فيه".

واتهمت المتحدثة الصينية الولايات المتحدة بمحاولة تحقيق مصالحها الجيوسياسية، وقال إن الولايات المتحدة "شجعت ودعمت ونسقت مع انتهاكات الفلبين واستفزازها في بحر الصين الجنوبي من ناحية. ومن ناحية أخرى، فقد قلبت الصواب والخطأ، وتسببت في تضخيم النزاعات، وإثارة المواجهة، وتعريض السلام الإقليمي لخطر شديد".

وأضافت ماو نينغ أن الصين ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لقوانينها المحلية والدولية، لحماية سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية بحزم.

وقدمت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، احتجاجا رسميا إلى الجانب الفلبيني، على حادث وقع بين 4 سفن فلبينية وخفر السواحل الصيني في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

واتهمت بكين الفلبين بانتهاك سيادة الصين بشكل خطير، وتعريض سلامة السفن والأفراد الصينيين للخطر.

وذكرت ماو نينغ أن خفر السواحل الصيني اتخذ الإجراءات اللازمة ضد سفينة فلبينية، وفقا للقانون الوطني والدولي، وتصرف بضبط نفس بطرية مهنية ومعقولة ومشروعة.

وأوضحت المتحدثة الصينية أن السفينة الفلبينية تجاهلت تحذير سفينة خفر السواحل الصينية، وأصرت على الاندفاع إلى منطقة شعاب مرجانية، واصطدمت بسفينة خفر السواحل الصينية في موقع الحادث بطريقة خطيرة.