مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح فتح تحقيق رسمي لـ"عزل" بايدن

نشر الأربعاء ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) -- وافق مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على فتح تحقيق رسمي يهدف إلى عزل الرئيس جو بايدن بأغلبية 221 صوتا مقابل 212.

وصوت جميع نواب الحزب الجمهوري لإضفاء الطابع الرسمي على التحقيق، ورغم إعلان النائب الجمهوري كين أنه يميل لأن يكون ضد إجراء التحقيق إلا أنه شارك نواب حزبه في التصويت لصالحه.

ويأتي التصويت في الوقت الذي تحدى فيه هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، أمر استدعاء المحقق الجمهوري للإدلاء بشهادته خلف الأبواب المغلقة، وأكد مجددا أنه مستعد للإدلاء بشهادته علنا كجزء من التحقيق الذي يقوده الحزب الجمهوري مع الرئيس.

ولكن حتى مع احتشاد غالبية الجمهوريين في مجلس النواب حول التصويت لفتح التحقيق، فقد أوضحت قيادة الحزب الجمهوري أن إضفاء الطابع الرسمي على التحقيق لا يعني أن عزل الرئيس أمر لا مفر منه، حتى مع تزايد الضغوط داخل الحزب.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، للصحفيين، الثلاثاء: "لن نحكم مسبقا على نتيجة هذا لأننا لا نستطيع ذلك إنها ليست حسابات سياسية نحن نتبع القانون، وسأتمسك بذلك".