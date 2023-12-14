روسيا: خسائر أوكرانيا في الحرب غيرت خطاب أمريكا تجاه تقديم المساعدات

(CNN) -- زعمت روسيا، الأربعاء، أن "خسائر أوكرانيا في المعارك أدت إلى تغيير في خطاب من أمريكا عندما يتعلق الأمر بتخصيص مساعدات مالية إضافية" لكييف.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مقابلة مع قناة "إزفستيا" الموالية للدولة: "لا تزال واشنطن، وكذلك الدول الأوروبية، تكرر بنشاط أنها ستدعم أوكرانيا دائما طالما كان ذلك ضروريا ولكن الآن، بدأت التحفظات تظهر بمعنى أنها ستفعل ذلك ضمن الحدود الممكنة، وبالفعل، الأمريكيون بدأوا يتساءلون، على ماذا ينفقون هذا القدر من المال بالضبط؟".

وأضاف: "لقد وعدهم نظام كييف.. أعطونا مائة مليار دولار وسنحقق النصر في ساحة المعركة، والآن يدرك الأمريكيون أنهم خدعوا لا يوجد انتصار في ساحة المعركة".

وزعم بيسكوف أن القوات الأوكرانية "تخسر الأرض، لأن روسيا تتمتع بقوة عسكرية واقتصادية لا تضاهى"، وأضاف "علاوة على ذلك، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تفقد مواقعها بسرعة، وهذه عملية حتمية".

وقال إن الأمريكيين "يدركون جيدا الخسائر التي تتكبدها القوات المسلحة الأوكرانية ومدى افتقارهم إلى القدرة على تحقيق أي تقدم".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان في واشنطن، الثلاثاء، لتوجيه نداء شخصي للحصول على المزيد من المساعدات العسكرية والاقتصادية التي قال إنها ضرورية لمواصلة دفاع أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي لا يزال فيه اتفاق حزمة التمويل التكميلية متعثرا من قبل الجمهوريين في الكونغرس الذين يريدون من إدارة جو بايدن تقديم تنازلات بشأن أمن الحدود وسياسة الهجرة مقابل حزمة المساعدات.

ويبدو أن هذا التحول يعترف بأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا ليس ضمانة أو التزاما مفتوحا، ويأتي ذلك أيضا في الوقت الذي رفعت فيه واشنطن السرية عن معلومات استخباراتية جديدة تظهر أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الجيش الروسي استمر في تكبد خسائر فادحة في الحرب ولكنه مصمم أيضا على مواصلة المضي قدما.

وأكد بيسكوف أن روسيا تدرك وتراقب الإشارات الأمريكية بشأن مدى الدعم المالي لأوكرانيا، وقال: "موسكو ستراقب باهتمام تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، والأهم من ذلك أننا سنواصل العملية العسكرية الخاصة".

وقال بيسكوف، الثلاثاء، لقناة روسيا 24 الرسمية، إن الوضع يتغير في اتجاه "غير مناسب لنظام كييف، وفي الوقت نفسه، يعرف نظام كييف جيدا ما يجب القيام به. إنهم يعرفون جيدا ما يقلقنا، وأين تجاوزوا الخطوط الحمراء"، مضيفا: "سنرى ما إذا كان هذا الوضع غير المواتي لهم سيدفعهم نحو اتخاذ القرارات الصحيحة".