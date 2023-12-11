نشر الاثنين ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2023

روسيا تشن هجومًا على أوكرانيا بـ75 طائرة مسيّرة.. وحطام إحداها يصيب روضة أطفال

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(CNN)-- قالت القوات الجوية الأوكرانية إن "المحتلين الروس أطلقوا ثمانية صواريخ باليستية على منطقة كييف"، وإنه تم إسقاطها وتدميرها، في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وأضافت أنه تم تدمير جميع الأهداف الثمانية بواسطة وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقيادة الجوية الأوكرانية.

وأوضحت أوكرانيا أن الصواريخ أطلقت من الشمال، بشكل مبدئي من منطقة بريانسك التابعة للاتحاد الروسي.

وأصدرت القوات الجوية الأوكرانية تحذيرا من التهديد الصاروخي لمنطقة كييف، صباح الاثنين، بالتوقيت المحلي.

وسمع أحد صحفيي شبكة CNN في كييف سلسلة من الانفجارات أعقبها انطلاق صفارات الإنذار للغارات الجوية.

وأعلنت الإدارة العسكرية المدنية في كييف أن حطام الصواريخ سقط في منطقتي دارنيتسكي وهولوسيفسكي في العاصمة الأوكرانية، نتيجة لجهود الدفاع الجوي لإسقاط أهداف العدو.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن أربعة أشخاص بالغين أُصيبوا في منطقة دارنيتسكي نتيجة لهجوم صاروخي للعدو، وقدم لهم المسعفون المساعدة الطبية في موقع الحادث.

وأضاف كليتشكو أنه تم العثور على شظايا صاروخ سقطت على مستودع في منطقة دارنيتسكي. ولم يكن هناك حريق أو أضرار، موضحا أن حريقا اندلع في مبنى آخر غير مكتمل في منطقة دارنيتسكي بسبب سقوط شظايا، كما سقطت شظية أخرى في دارنيتسكي، دون التسبب في اندلاع حريق أو وقوع أضرار في المنازل المجاورة.