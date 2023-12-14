(CNN)—تطرق المرشح الرئاسي الطامح للفوز بتمثيل الحزب الجمهوري بانتخابات 2024، فيفيك راماسوامي، لعدد من القضايا أمام حشد من الناخبين في ولاية أيوا في مجلس CNN، ليلة الأربعاء، تناول فيها ديانته الهندوسية ونظيرات مؤامرة.

فعند سؤاله عما إذا كانت معتقداته الدينية تتعارض مع الآباء المؤسسين، قام راماسوامي بتفصيل المبادئ الأساسية لعقيدته الهندوسية التي يرى أنها تتماشى مع “القيم اليهودية المسيحية” التي يتقاسمها العديد من الناخبين في ولاية أيوا، لكنه أقر بأنه لن يكون “أفضل رئيس لنشر المسيحية".

وأوضح سبب اعتقاده أن تربيته الهندوسية تتماشى مع أسس مسيحية بينما سلط الضوء أيضًا على علاقته بالمسيحية من خلال تعليمه الكاثوليكي في مدرسة سانت كزافييه الثانوية في سينسيناتي.

وقال: "سأخبرك عن إيماني. يعلمني إيماني أن الرب يضع كل واحد منا هنا لغرض ما وأن لدينا واجب أخلاقي لتحقيق هذا الهدف.. إن الرب يعمل من خلالنا بطرق مختلفة، ولكننا لا نزال متساوين، لأن الرب يسكن في كل واحد منا.. أعتقد أن هذه هي نفس القيم اليهودية المسيحية التي تعلمتها في سانت إكس".

وسعى راماسوامي إلى تهدئة المخاوف المحتملة للناخبين الذين لديهم شكوك حول خلفيته الدينية، حيث شارك تفاصيل عن عقيدته في فعاليات الحملة الانتخابية الأخيرة في ولاية أيوا، حيث يشكل المسيحيون الإنجيليون دائرة انتخابية كبيرة للجمهوريين، وكثيرا ما يستحضر قصصا من الكتاب المقدس.

نظريات مؤامرة:

بالتطرق إلى موضوع أكد عليه في المناظرة التمهيدية الرئاسية الرابعة للحزب الجمهوري الأسبوع الماضي، تبنى راماسوامي سلسلة من نظريات المؤامرة، إذ انتقى معلومات تشير إلى أن عملاء إنفاذ القانون الفيدراليين قد أشعلوا تمرد 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي، وصوروا الهجوم على أنه “فخ”. وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي في وقت سابق من هذا العام إن مثل هذه الاقتراحات “سخيفة”.

وقدم راماسوامي ادعاءات مماثلة حول مؤامرة اختطاف حاكمة ميشيغان، غريتشن ويتمير، مشيرًا إلى تبرئة العديد من الأشخاص الأربعة عشر المتهمين في تلك المؤامرة – وتجاهل حقيقة إدانة تسعة منهم.

وكان راماسوامي قد أكد قبل ثلاث سنوات أنه كان سيرفض نظريات المؤامرة هذه باعتبارها "هامشية" و"هراء"، ومع ذلك، قال إنه يعتقد الآن أن الحكومة الفيدرالية "كذبت علينا بشكل منهجي" بشأن جائحة فيروس كورونا، والكمبيوتر المحمول الخاص بنجل الرئيس الأمريكي، هنتر بايدن وغيرها.

ويذكر أن CNN استضافت هذا العام جلسات حوارية مع مرشحين رئاسيين آخرين من الحزب الجمهوري، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب، وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هالي، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي خرج من السباق.