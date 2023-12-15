(CNN)-- مع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس شهرها الثالث، تستمر التقارير عن جرائم الكراهية وحوادث التحيز التي تستهدف اليهود والمسلمين والعرب في الارتفاع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

كشفت بيانات جديدة صادرة عن رابطة مكافحة التشهير (ADL) ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) عن ارتفاع كبير في حوادث معاداة السامية المبلغ عنها والتحيز ضد العرب والمسلمين.

وقالت رابطة مكافحة التشهير إنها سجلت 2031 حادثة معادية للسامية في الشهرين التاليين لهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بما في ذلك تقارير عن اعتداءات جسدية وتخريب و"مسيرات مناهضة لإسرائيل تضمنت خطابات معادية للسامية بشكل كلاسيكي ومعادية للصهيونية و/أو داعمة للإرهاب".

وقالت المنظمة إنها تلقت تقارير عن 465 حادثة معادية للسامية خلال نفس فترة الشهرين من عام 2022.

وقالت رابطة مكافحة التشهير إن البيانات الجديدة، التي صدرت يوم الاثنين، تعكس زيادة بنسبة تزيد عن 330% في حوادث معاداة السامية المبلغ عنها مقارنة بالإطار الزمني لعام 2022.

وقال جيك هايمان، المتحدث باسم رابطة مكافحة التشهير: "هذا أمر تاريخي، ولكن يمكن ربطه مباشرة بالحرب بين إسرائيل وحماس، حيث أشارت غالبية الحوادث إلى الصراع بشكل أو بآخر".

وقال مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية إنه رصد ارتفاعا مثيرا للقلق في طلبات المساعدة والتقارير عن التحيز ضد العرب والمسلمين. وبعد تسجيل ارتفاع "غير مسبوق" في حوادث التحيز خلال الشهر الأول من الحرب، قالت أكبر مجموعة للدفاع عن المسلمين في البلاد إن 2171 طلبًا للمساعدة وتقارير عن التحيز تم تقديمها إلى مقرها الوطني وفروعها في جميع أنحاء البلاد منذ 7 أكتوبر.

وقالت المجموعة إن تلك التقارير تشمل حوادث جرائم الكراهية وخطاب الكراهية، بالإضافة إلى التمييز في مكان العمل والحوادث التي توصف بأنها “انتهاكات لحق الفرد في حرية التعبير."

وفي بيان تمت مشاركته مع شبكة CNN ، قال كوري سايلور، مدير الأبحاث والمناصرة في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، إن الزيادة في التحيز ضد العرب والمسلمين كانت "مذهلة".

وقال سايلور: "من بيرلينغتون إلى شيكاغو وأماكن أخرى، يعاني الأمريكيون الأبرياء من عواقب هذه الموجة من التعصب"، وأضاف: "إلى أن توقف أمتنا العنف في الخارج وترفض التعصب هنا في الداخل، فإننا نخشى أن تستمر كل من الإسلاموفوبيا والعنصرية المعادية للفلسطينيين في الخروج عن نطاق السيطرة".

أدت الزيادة في الحوادث التي تم الإبلاغ عنها بدوافع الكراهية والتحيز إلى تعزيز مناخ الخوف لدى العديد من اليهود والمسلمين والعرب الذين يعيشون في أمريكا.

ورغم أن الحرب تبعد آلاف الأميال، إلا أن اليهود في جميع أنحاء البلاد قالوا لشبكة CNN إنهم يغيرون الطريقة التي يحتفلون بها بالحانوكا هذا العام. قرر البعض كسر التقاليد المستمرة منذ سنوات وأزالوا الشمعدان من نوافذهم. وأصبح آخرون أكثر تحديًا واختاروا الإعلان بجرأة عن هويتهم اليهودية رغم تصاعد معاداة السامية.

وبعد إطلاق النار على ثلاث طلاب جامعيين فلسطينيين في فيرمونت الشهر الماضي، قال أقاربهم لشبكة CNN إنهم يعتقدون أن الشباب "سيكونون أكثر أمانًا في الولايات المتحدة من رام الله التي تحتلها إسرائيل، حيث نشأوا كأصدقاء طفولة".

الآن، يتساءل أحباؤهم عما إذا كان شاب يبلغ من العمر 20 عامًا سيتمكن من المشي مرة أخرى وما إذا كان سيتم التحقيق في إطلاق النار باعتباره جريمة كراهية.

مع استمرار تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس، يحذر خبراء التطرف من ضرورة بذل المزيد من الجهود لمواجهة ومكافحة تصاعد التعصب في الولايات المتحدة.

وقال هايمان: "لقد رأينا في الماضي أنه عندما يندلع صراع في الشرق الأوسط، فإن حوادث الكراهية ذات الدوافع المتحيزة، سواء كانت حوادث معادية للسامية أو جرائم كراهية ضد المسلمين، تميل إلى الارتفاع هنا في الولايات المتحدة"، وتابع إنه "تذكير مثير للقلق بأن الحرب التي تقع في النصف الثاني من العالم لها تأثير عالمي".