تقرير يكشف أبرز ما بحث عنه الناس على غوغل في 2023.. إليكم القائمة

(CNN)-- إذا لجأت إلى غوغل خلال الأشهر القليلة الماضية لفهم الحرب بين إسرائيل وحماس، فأنت لست وحدك.

أصدر عملاق التكنولوجيا تقرير البحث لعام 2023، الاثنين، وتشير البيانات إلى أن الناس في جميع أنحاء العالم سعوا للحصول على معلومات حول هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل والحملة العسكرية الإسرائيلية التي تلت ذلك في غزة.

تصدرت "الحرب في إسرائيل وغزة" قائمة اتجاهات الأخبار لهذا العام في الولايات المتحدة والعالم، في حين كانت "ما هي حماس"، و "ما يحدث في إسرائيل" و "لماذا هاجمت حماس" من بين أهم طلبات البحث في الولايات المتحدة لهذا العام، بدءًا بـ "ما هو" أو "لماذا".

كانت الغواصة تيتان التي انفجرت داخليا أثناء رحلة لرؤية حطام السفينة تيتانيك وأثارت بحثًا دوليًا واسع النطاق هي أهم اتجاهات الأخبار العالمية التالية بعد الحرب، تليها الزلزال المدمر بين تركيا وسوريا في فبراير والذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على الأخبار الأكثر بحثًا عبر محرك البحث Google لعام 2023.