دولة جديدة تتفوق على أفغانستان لتصبح أكبر منتج للأفيون في العالم

(CNN)-- أصبحت ميانمار أكبر منتج للأفيون في العالم، متجاوزة أفغانستان بعد أن فرضت حركة طالبان الحاكمة حظرا على زراعة الخشخاش، وفقا لتقرير جديد للأمم المتحدة.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره إن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أنتجت ما يقدر بنحو 1080 طنا متريا من الأفيون في عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001.

وكان الحظر الصارم الذي فرضته حركة طالبان على زراعة الخشخاش في إبريل/ نيسان الماضي في أفغانستان، سبباً في خفض إنتاج الأفيون في البلاد بنسبة 95%.

ونظرًا لدور أفغانستان المهيمن تاريخيًا في إنتاج الأفيون غير القانوني، قالت الأمم المتحدة إنه إذا استمر الحظر على التجارة، فقد يؤدي ذلك إلى نقص عالمي في المواد الأفيونية، بما في ذلك الهيروين، مما يشجع على الأرجح على زيادة الإنتاج من جنوب شرق آسيا.

وكانت منطقة المثلث الذهبي، وهي منطقة نائية حيث تلتقي حدود تايلاند ولاوس وميانمار، منذ فترة طويلة واحدة من مراكز المخدرات الرئيسية في العالم، وتشتهر بانعدام القانون وتحكمها في بعض الأجزاء ميليشيات محلية وأمراء حرب.

وفي عام 2023، توسعت تجارة الأفيون في ميانمار للعام الثالث على التوالي، بزيادة 36% مقارنة بإنتاج عام 2022. ووفقاً للتقرير، تبلغ قيمة "اقتصاد الأفيون بأكمله" في ميانمار الآن ما بين مليار دولار و2.5 مليار دولار، أو ما بين 2% و4% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.

لعقود من الزمن، كانت ميانمار دولة رئيسية منتجة للمخدرات خلال عقود من الحكم العسكري في الغالب.

لكن الكثير من زيادة إنتاج الأفيون تفاقمت بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم الاستقرار الذي ابتليت به البلاد منذ عودة الجيش إلى السلطة في انقلاب دموي عام 2021، منهيا تجربة قصيرة مع الديمقراطية.

وقال جيريمي دوغلاس، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في بيان إن "الاضطرابات الاقتصادية والأمنية والإدارية التي أعقبت الانقلاب العسكري في فبراير 2021 لا تزال تدفع المزارعين في المناطق النائية نحو الأفيون لكسب لقمة العيش".

عملية أكثر تطوراً

في حين أن زراعة الخشخاش في جنوب شرق آسيا تستخدم بشكل عام كمحصول نقدي، وتتخذ شكل قطع أراضي تقليدية صغيرة الحجم، فقد وجد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الإنتاج في ميانمار "أصبح متطورًا وأكثر إنتاجية بشكل متزايد".

وقال التقرير إن "زراعة الخشخاش في قطع أراضي كثيفة التنظيم" واستخدام "أنظمة الري، وأحيانا الأسمدة، أدى في الآونة الأخيرة إلى زيادة غلة قطع الأراضي وتقديرات الإنتاج الإجمالي إلى مستويات تاريخية".

كانت ولاية شان الشاسعة والتلال، في شمال غرب ميانمار، لفترة طويلة مركزاً لتجارة المخدرات في البلاد ــ في ظل ظروف ومناخ مثاليين لزراعة نبات الخشخاش وندرة في تطبيق القانون. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ارتفع إنتاج الأفيون في شان بنسبة 20% هذا العام.

وتسيطر المنظمات العرقية المسلحة وجماعات الميليشيات على مجموعة من الأراضي في الولاية، وقد استخدمت تاريخياً المخدرات وغيرها من التجارة غير المشروعة لتمويل عملياتها.

منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، تصاعد القتال في ولاية شان بعد أن انضمت ثلاث ميليشيات عرقية مسلحة إلى قوات المقاومة لشن هجوم كبير جديد ضد المجلس العسكري.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن زراعة الأفيون زادت أيضا في ولاية تشين إلى الشرق، وولاية كاشين إلى الشمال، وفي ساغاينغ، على طول حدود ميانمار مع الهند، وهي المناطق التي شهدت قتالا متزايدا منذ الانقلاب.

المخدرات الاصطناعية تتزايد أيضا

ويأتي التوسع في زراعة خشخاش الأفيون في ميانمار مع ارتفاع إنتاج المخدرات الاصطناعية، مثل الميثامفيتامين.

وفي السنوات الأخيرة، اجتمعت الميليشيات العرقية القوية وعصابات الجريمة المنظمة الكبرى العابرة للحدود الوطنية معًا لإنتاج المخدرات الاصطناعية والاتجار بها "على نطاق غير مسبوق" في ولاية شان، وفقًا لدوغلاس من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ورسمت النتائج الأخرى التي توصل إليها مكتب الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة صورة لازدهار صناعة المخدرات في آسيا، حيث أنشأت جماعات الجريمة طرق تهريب جديدة لتجنب حملات القمع وأسعار الميثامفيتامين التي وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية.