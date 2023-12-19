كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات.. وكيم جونغ أون: رسالة إلى الأعداء

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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات.. وكيم جونغ أون: رسالة للأعداء
صورة أرشيفية لكيم جونغ أونCredit: ARTEM GEODAKYAN/POOL/AFP via Getty Images

(CNN)--  قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الثلاثاء، إن زعيم البلاد كيم جونغ أون حضر إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هواسونغ-18"، الاثنين.

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وأضافت الوكالة أن "الصاروخ وصل إلى أقصى ارتفاع 6518 كيلومترا وحلق لمسافة 1002 كيلومتر لمدة 73 دقيقة"،
وتابعت أن "كيم كان في مركز مراقبة القيادة المركزية ووافق على إطلاق الصاروخ".

ونقلت وكالة الأنباء عن زعيم البلاد قوله إن إطلاق الصاروخ "يمثل عرضا عمليا للقدرات الضاربة الهائلة والردع النووي الذي تمتلكه القوات المسلحة لكوريا الديمقراطية".

وأضاف كيم أن عملية الإطلاق "ستبعث برسالة واضحة إلى القوات المعادية"،  وذكر أن "الطموح الشرير للإمبرياليين الأمريكيين وقواتهم التابعة للمواجهة لن يتراجع من تلقاء نفسه".

وقالت وكالة الأنباء إن كيم "وضع أيضا خطة لتسريع تطوير القوات الاستراتيجية النووية لكوريا الشمالية".

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