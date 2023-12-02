كوريا الشمالية: أي تدخل بأصولنا الفضائية سيعتبر إعلان حرب

نشر السبت ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2023

شاهد السلاح الجديد الذي قد تختبره كوريا الشمالية قريبًا.. وشكوك ببدء بيونغ يانغ تزويد روسيا أسلحة سرًا

(CNN)-- قالت كوريا الشمالية إن أي تدخل أو "هجوم محتمل على أصولها الفضائية" من الولايات المتحدة "سيعتبر إعلان حرب ضدها"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، السبت، نقلا عن بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع في البلاد.

وقال المتحدث وفقا للبيان: "لا يمكن أبدًا التغاضي عن العداء المؤسف لقوة الفضاء الأمريكية تجاه قمر الاستطلاع الصناعي لكوريا"، مضيفا أن ذلك سيعتبر " تحديا لسيادة كوريا وبشكل أكثر دقة، إعلان حرب ضدها".

ويزعم تقرير الوكالة الكورية أن تحذير بيونغ يانغ يأتي في أعقاب تعليق مزعوم من "مسؤول معني في قيادة الفضاء الأمريكية" الذي "تحدث بسخف مشيرا إلى هجوم عسكري على قمر الاستطلاع الصناعي لكوريا الديمقراطية".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن المسؤول الأمريكي الذي لم يذكر اسمه زعم أن الولايات المتحدة "يمكنها تقليل قدرات العمليات في الفضاء الخارجي للدولة المعادية" من خلال استخدام "أساليب متنوعة قابلة وغير قابلة للعكس".

ومن غير الواضح من هو هذا المسؤول الأمريكي، إذ لم تتمكن CNN من العثور على أي تعليق من هذا القبيل أدلى به أي مسؤول أمريكي مؤخرًا أو التحقق منه.

وتقول بيونغ يانغ إن القمر الصناعي المسمى "ماليغيونغ-1" هو قمر صناعي للاستطلاع "ولا يعتبر سلاحا فضائيا بموجب القانون الدولي لخصائصه التقنية التي تهدف إلى المراقبة".