الصين: مقتل أكثر من 100 شخص جراء زلزال

نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- ذكرت وسائل إعلام صينية، صباح الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 111 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من 200 آخرين جراء زلزال ضرب شمال غربي البلاد.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، دفع الزلزال، الذي ضرب مقاطعة قانسو الصينية في وقت متأخر من مساء الاثنين، السلطات إلى نشر عمال الإنقاذ، بما في ذلك مسؤولون من إدارة الطوارئ المحلية وإدارات الإطفاء.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في وقت سابق إن زلزالا بقوة 5.9 درجة في المنطقة تسبب في هزات شديدة، مع احتمال حدوث أضرار واسعة النطاق.

ومن جانبها، أعلنت السلطات الصينية أن الزلزال كان بقوة 6.2 درجة.