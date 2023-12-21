نشر الخميس ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هواسونغ 18"، الاثنين، يظهر أن بلاده "لن تتردد في شن هجوم نووي عندما يستفزها العدو بأسلحة نووية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الخميس.

وذكرت الوكالة أن كيم "أثنى على الجنود الذين شاركوا في إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات الأخير للتدريب على الوقوف في وجه الولايات المتحدة ومواجهتها بنجاح".

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي إن إطلاق الصاروخ أظهر "تطور الاستراتيجية النووية وعقيدة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتمثلة في عدم التردد حتى في شن هجوم نووي عندما يستفزها العدو بأسلحة نووية".

ورغم أن كوريا الجنوبية وصفت عملية الإطلاق بأنها "انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، إلا أن كيم قال إن "كرامة البلاد وسيادتها ومصالحها لا يمكن ضمانها إلا من خلال القوة".

وأصدرت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بيانا مشتركا، الخميس، يدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ في الآونة الأخيرة وهو ما وصفه بأنه "تهديد خطير" للسلام الدولي"، وحثوا كوريا الشمالية على الدخول في "حوار موضوعي دون شروط مسبقة".

وأكدت الولايات المتحدة "التزامها بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان بمجموعة كاملة من القدرات، بما في ذلك النووية"، كما أشادت الدول الثلاث بالتفعيل الكامل لآلية تبادل البيانات لمراقبة الصواريخ التي يتم إطلاقها من كوريا الشمالية.