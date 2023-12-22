(CNN)-- أعلنت مصادر دبلوماسية لشبكة CNN، الجمعة، أن فرنسا ستغلق سفارتها في النيجر، لأنها "لم تعد قادرة على العمل بشكل طبيعي أو القيام بمهامها".

وتوترت العلاقات بين البلدين منذ الانقلاب الذي وقع في يوليو/تموز الماضي، والذي أطاح برئيس النيجر المنتخب محمد بازوم.

وفي أعقاب الانقلاب، في نهاية أغسطس/آب الماضي، أمر المجلس العسكري السفير الفرنسي لدى النيجر، سيلفان إيتي، بمغادرة البلاد، ثم ألغى تأشيرته في وقت لاحق. وظل السفير الفرنسي في مكانه في البداية، قبل أن يعود إلى فرنسا بعد شهر مع معظم الموظفين الدبلوماسيين.

وبحسب المصادر الدبلوماسية، فقد تم فصل الموظفين المحليين بالسفارة وتعويضهم.

ويأتي القرار مع اقتراب الموعد النهائي أمام فرنسا لإنهاء وجودها العسكري في النيجر.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في سبتمبر/أيلول الماضي، إنه لن يكون هناك جنود فرنسيون في النيجر بحلول نهاية 2023، "لأننا لسنا هناك للتعامل مع السياسة الداخلية ولنكون رهائن للانقلابيين".