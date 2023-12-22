(CNN)-- حُكم على رجل من ولاية كونيتيكت الأمريكية بالسجن لمدة 12 عامًا بعد فشل خطة تقديم الدعم المادي والقتال لصالح تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في الولاية.

وكان المتهم المدعو كيفن إيمان ماكورميك والبالغ من العمر 30 عامًا قد اعترف سابقًا بالذنب بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية محددة، وفقا لوثيقة الحكم التي لفتت إلى أنه سيتم وضع ماكورميك تحت المراقبة مدى الحياة مع مراقبة أجهزته الإلكترونية.

ورفض أحد القضاة طلب مكتب المدعي العام الأمريكي بسجن ماكورميك لمدة 20 عامًا، وفقًا لوثائق المحكمة.

وتواصلت CNN مع محامي ماكورميك، تشارلز ويلسون، للتعليق.

ويذكر أنه وفي الفترة ما بين أغسطس/ اب وأكتوبر/ تشرين الأول 2019، أدلى ماكورميك بعدة تصريحات أعرب فيها عن "الرغبة في السفر إلى سوريا والقتال في صفوف داعش"، وفي أغسطس 2019، قال: "علينا دعم داعش" و"الجهاد هو الطريق الصحيح" لأعضاء مركز الجالية الإسلامية.

وألقي القبض على ماكورميك في أكتوبر 2019 بعد أن سافر إلى مطار خاص صغير في ولاية كونيتيكت حيث كان يستقل طائرة ستنقله إلى كندا. وقبل أيام من اعتقاله، منعته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من محاولة ركوب طائرة من ولاية كونيتيكت إلى جامايكا، وفقًا للبيان.