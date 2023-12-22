(CNN)-- اتُهم نجم سلسلة أفلام Fast & Furious، فين ديزل، بالاعتداء الجنسي وخلق بيئة عمل عدائية في دعوى قضائية رفعتها مساعدته السابقة، أستا جوناسون.

والدعوى المدنية، التي رفعت، الخميس، في المحكمة العليا في لوس أنجلوس وحصلت عليها شبكة CNN، تنبع من حادثة وقعت عام 2010 حيث زعمت جوناسون أن ديزل فرض نفسه عليها في جناح فندق في أتلانتا واستمنى أمامها.

وتنص الشكوى على أن ديزل تجاهل "تصريحات جوناسون الواضحة بعدم الموافقة"، وبعد أن "صرخت وركضت نحو الحمام القريب"، قام "بتثبيتها على الحائط بجسده".

وكتب بريان فريدمان، محامي ديزل، في بيان لشبكة CNN في وقت لاحق، الجمعة: "ينفي فين ديزل بشكل قاطع هذا الادعاء برمته.. هذه هي المرة الأولى التي سمع فيها عن هذا الادعاء الذي مضى عليه أكثر من 13 عامًا والذي قدمه موظف يُزعم أنه عمل لمدة 9 أيام".

وترفع جوناسون دعوى قضائية ضد ديزل، إلى جانب شركته One Race Productions، وشقيقة ديزل، سامانثا فنسنت، بتهمة الاعتداء الجنسي، مما يخلق بيئة عمل معادية، وإهمال في الإشراف وإنهاء عقد بصورة غير مشروعة، من بين ادعاءاتها الأخرى.