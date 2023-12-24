شرطة لوس انجلوس تمنع متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين من دخول مجمع تجاري

نشر الأحد ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قالت إدارة شرطة لوس أنجلوس مساء السبت، إنها منعت مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين من دخول مركز تسوق مزدحم.

Credit: DAVID SWANSON/AFP via Getty Images)

وشهدت شبكة CNN عدة مئات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين يسيرون في الشوارع باتجاه مركز بيفرلي سنتر التجاري الشهير في وقت متأخر من يوم السبت، مع انتشار العشرات من مركبات شرطة لوس أنجلوس ووحدات الدراجات النارية في الشوارع وفي مواقف السيارات التجارية القريبة بينما كانت المجموعة تتقدم عبر الطريق المؤدي إلى مركز التسوق.

Credit: DAVID SWANSON/AFP via Getty Images)

وقالت الشرطة: "المتظاهرون انتشروا على تقاطع شارع 3rd St وLa Cienega بالقرب من مركز بيفرلي سنتر التجاري، مما أدى في النهاية إلى إعلان الشرطة أن التجمع غير قانوني".

Credit: DAVID SWANSON/AFP via Getty

وقالت شرطة لوس أنجلوس: "لقد حصلت المجموعة على أمر بالتفريق وامتثلت له بشكل سلمي”، مشيرة إلى أن الإدارة ستسهل نشاط التعديل الأول، ولكن “لن يتم التسامح مع النشاط غير القانوني”.

Credit: DAVID SWANSON/AFP via Getty Images

في حين أن الاحتجاج الكبير المؤيد لفلسطين الذي شهدته شبكة CNN أدى إلى تعطيل حركة المرور، إلا أن التجمع كان سلميًا، وشمل أيضًا مجموعة صغيرة من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل الذين ساروا قبالة الشارع.