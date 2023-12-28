كيم جونغ أون يأمر جيش كوريا الشمالية بـ"تسريع الاستعدادات للحرب"

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كيم جونغ أون يأمر جيش كوريا الشمالية بـ"تسريع الاستعدادات للحرب"
صورة أرشيفية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أونCredit: ARTEM GEODAKYAN/POOL/AFP via Getty Images

(CNN)-- أصدر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تعليماته لجيش بلاده وصناعة الذخيرة وقطاعي الأسلحة النووية والدفاع المدني بـ"تسريع الاستعدادات للحرب ردا على تحركات المواجهة" من قبل الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الأربعاء.

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ووصفت الوكالة الوضع السياسي والعسكري في شبه الجزيرة الكورية بأنه "خطير"، قائلة إنه وصل إلى نقطة "متطرفة" بسبب واشنطن.

وقال كيم إن كوريا الشمالية "تعتزم توسيع وتطوير العلاقات مع الدول المناهضة للإمبريالية، وشن عمل مشترك مناهض لها على نطاق عالمي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء.

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