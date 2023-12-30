بولندا تستدعي القائم بالأعمال الروسي بسبب اختراق صاروخ لمجالها الجوي

نشر السبت ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2023

وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى كييف في 22 ديسمبر/ كانون الأول عام 2023.

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية البولندية في بيان، إن نائب وزير الخارجية البولندي، فلاديسلاف تيوفيل بارتوزيفسكي استدعى القائم بالأعمال الروسي، أندريه أورداش، الجمعة.

ووفقا للبيان، تم تسليم أورداش مذكرة "تطلب فيها وزارة الخارجية تفسيرا" لانتهاك المجال الجوي البولندي، من قبل ما قالت الوزارة إنه "صاروخ".

وفي وقت سابق، قال الجيش البولندي إنه في الساعات الأولى من صباح الجمعة، دخل "جسم مجهول الهوية" جوا المجال الجوي البولندي قادما من الأراضي الأوكرانية.

وأعلن رئيس الأركان العامة البولندي، فيسلاف كوكولا، الجمعة، أن "كل المؤشرات" تشير إلى أن الجسم المحمول جوا الذي طار عبر المجال الجوي البولندي، الجمعة، كان صاروخا روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية PAP عن رئيس الأركان قوله، إن كل شيء يشير إلى أن صاروخا روسيا دخل المجال الجوي البولندي ثم غادره.