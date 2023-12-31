نشر السبت ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2023

شاهد السلاح الجديد الذي قد تختبره كوريا الشمالية قريبًا.. وشكوك ببدء بيونغ يانغ تزويد روسيا أسلحة سرًا

سيؤول، كوريا الجنوبية (CNN)-- أعلنت كوريا الشمالية عزمها إطلاق 3 أقمار صناعية إضافية للتجسس في العام الجديد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الأحد.

جاء ذلك في التقرير الختامي للجلسات العامة لحزب العمال الحاكم.

وأفادت الوكالة أنه "بناء على تجربة إطلاق وتشغيل أول قمر صناعي للاستطلاع بنجاح في عام 2023، تم الإعلان عن مهمة إطلاق ثلاثة أقمار استطلاع إضافية في عام 2024 لتعزيز تطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء بقوة".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الجلسة العامة لتحديد سياسات العام الجديد عُقدت في الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر/ كانون الأول.