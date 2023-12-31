تحليل: مع نهاية عام 2023.. بوتين يريد أن يعتقد العالم أنه يفوز

(CNN)-- مع نهاية عام 2023، فإن كل ما يدور حول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يرتبط بالمشاعر: إظهار الثقة بينما يتجه نحو إعادة انتخابه الحتمية في مارس/ آذار.

ولعل أفضل وصف للانتخابات الرئاسية في روسيا هو أنها نوع من المسرح السياسي. ليس لدى بوتين منافسين جديين؛ وأبرز منافسيه، أليكسي نافالني، يقبع في سجن يقع على بعد 40 ميلاً شمال الدائرة القطبية الشمالية؛ وتصور وسائل الإعلام الرئيس الحالي باعتباره الرجل الذي لا غنى عنه في روسيا. ولكن التصويت في ربيع هذا العام يشكل طقوساً عامة مهمة بالنسبة لزعيم الكرملين، الذي يسعى إلى تأمين السلطة حتى نهاية هذا العقد.

أعلن بوتين عن ترشحه بطريقة غير رسمية تقريبًا. وفي أعقاب حفل "أبطال روسيا" في وقت سابق من شهر ديسمبر/ كانون الأول، أجرى بوتين محادثة أمام الكاميرا مع مجموعة من الجنود الذين قاتلوا في أوكرانيا ــ والذين، على نحو غير مفاجئ، ناشدوا الرئيس أن يترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2024.

وقال أرتيوم جوغا، ممثل منطقة دونيتسك التي تحتلها روسيا: "بالنيابة عن شعبنا في دونباس ككل وأراضينا التي تم إعادة توحيدها، أود أن أطلب منكم المشاركة في هذه الانتخابات". وأضاف “بعد كل شيء، هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به… أنت رئيسنا، ونحن فريقك. نحن بحاجة إليك، وروسيا بحاجة إليك”.

رد بوتين مفاجئ؟

قال الرئيس الروسي: "لن أنكر أنه في أوقات مختلفة كانت لدي أفكار مختلفة [حول هذا].. لكن الآن، أنتم على حق، لقد حان الوقت لاتخاذ قرار. سأترشح لمنصب رئيس الاتحاد الروسي”.

لقد كانت لحظة مرتبة بوضوح لإظهار بوتين كزعيم وطني محبوب. وأشارت أيضًا إلى ما يحب بوتين تسويقه باعتباره إنجازًا بارزًا للغزو الشامل لأوكرانيا، وضم روسيا لأربع مناطق من أوكرانيا في تحدٍ للقانون الدولي.

ولكن إذا كان بوتين يترشح كرئيس في زمن الحرب، فيتعين عليه أن إبراز الحقائق. فروسيا لا تسيطر بشكل كامل على المناطق الأوكرانية التي طالبت بها في سبتمبر/ أيلول 2022؛ وكانت الحرب على الأرض مكلفة للغاية من حيث الأرواح والمعدات الروسية؛ وتعرض الأسطول الروسي في البحر الأسود لضربة خطيرة.

علاوة على ذلك، فقد عادت الحرب حرفياً إلى روسيا. وفي الأشهر الأخيرة، قصفت طائرات بدون طيار أوكرانية عمق الأراضي الروسية. ورغم أن كييف تحافظ على مستوى معين من الإنكار، فإن مثل هذه الهجمات خلفت بعض التأثيرات النفسية المزعجة ــ وخاصة عندما تمكنت طائرات بدون طيار من اختراق المجال الجوي حول الكرملين في مايو/ أيار.

لكن أكبر رد فعل سلبي من الحرب في أوكرانيا حدث في يونيو/ حزيران، عندما أطلق زعيم فاغنر الروسي يفغيني بريغوجين تمرداً وسط نزاع مع كبار القادة العسكريين في روسيا وزحف نحو موسكو.

توقفت قوات فاغنر شبه العسكرية التابعة لبريغوجين عن الوصول إلى العاصمة الروسية، في صفقة غامضة يبدو أنها توسط فيها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. لكن صور قوات فاغنر وهي تتقدم دون معارضة تقريبًا نحو موسكو - وإسقاط الطائرات العسكرية الروسية على يد المرتزقة - كانت بمثابة ضربة قوية لصورة بوتين كضامن للاستقرار الداخلي الروسي.

وفي غضون شهرين من التمرد، مات بريغوجين: فقد توفي زعيم المرتزقة في حادث تحطم طائرة غامض في أواخر أغسطس. لقد نجا بوتين من أكبر تحدٍ لقبضته على السلطة منذ أكثر من عقدين من الزمن، لكن التمرد قوض إحدى الركائز الأساسية لحكمه: هالة الرئيس التي تتسم بالحصانة.

كتبت المحللة السياسية الروسية تاتيانا ستانوفايا في أعقاب الحادث: "شعر العديد من الوطنيين المتطرفين بالحيرة من الرحمة التي ظهرت في البداية تجاه بريغوجين وفسروها على أنها علامة ضعف: الدولة وبوتين نفسه"، وأضافت "حتى في الحالة غير المتوقعة التي تكون فيها وفاة بريغوجين حادثًا حقيقيًا، فإن الكرملين سيبذل بلا شك كل ما في وسعه لجعل الناس يعتقدون أنه كان عملاً انتقاميًا، ويرى بوتين في ذلك مساهمته الشخصية في تعزيز الدولة الروسية".

وبحلول نهاية العام، بدا وكأن آلة العلاقات العامة في الكرملين تتجاهل قضية بريغوجين بالكامل. وفي المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقده بوتين، لم يُذكر اسم بريغوجين قط، رغم أن بوتين اعترف "بالانتكاسات التي كان ينبغي لوزارة الدفاع أن تمنعها" عندما يتعلق الأمر بالشركات العسكرية الخاصة.

وكما هو الحال دائماً، كان التلخيص السنوي بمثابة درس متقن في التدوير، حيث قدم بوتين بثقة رسالة مفادها أن روسيا أصبحت مرة أخرى في المقدمة، وقام بعد الإحصائيات لتعزيز وجهة نظره. وبخصوص الاقتصاد، قال إن الناتج المحلي الإجمالي بدأ يعود إلى النمو، بعد انخفاض بنسبة 2.1% في العام السابق، كما أن الإنتاج الصناعي في روسيا آخذ في النمو. وتباهى بأن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى مستوى تاريخي منخفض بلغ 2.9%..

لقد نجت روسيا بالفعل من العقوبات، بينما اقتصادها في حالة حرب: وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، كان الإنفاق الدفاعي هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. ويبدو أن هذا سيستمر، حيث وعد بوتين بإنفاق كل ما يلزم لمواصلة حربه على أوكرانيا.

وقد أعطى الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا بوتين فرصة أخرى لإظهار ثقته بنفسه. فشل الهجوم المضاد الأوكراني في تحقيق أي انفراجة، وتعثر طلب إدارة بايدن للحصول على أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا في الكونغرس بسبب مطالب الجمهوريين بشأن أمن الحدود وسياسة الهجرة. منعت المجر أحدث اتفاق مساعدات مقترح من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

ومن الواضح أن بوتن يريد أن يتصور العالم ــ فضلاً عن ناخبيه ــ أنه يفوز، وهو يعول على تراجع الدعم لأوكرانيا. وعندما سئل في مؤتمره الصحفي متى سيكون هناك سلام في أوكرانيا، عرض بوتين نفس الصيغة المفتوحة التي استخدمها لتبرير الغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقال: "سيكون هناك سلام عندما نحقق أهدافنا التي ذكرتها. دعونا نعود إلى هذه الأهداف – فهي لم تتغير. أود أن أذكركم كيف قمنا بصياغتها: إزالة النازية، ونزع السلاح، ووضع أوكرانيا على الحياد".

يوم الجمعة، ذكّر الجيش الروسي العالم بما يعنيه "إزالة النازية" من خلال الممارسة العملية، حيث أمطر المدن الأوكرانية بأكبر هجوم صاروخي وطائرات بدون طيار منذ بداية الغزو الشامل.

ومع ذلك، قد يكون للهجمات المتواصلة على المدنيين الأوكرانيين تأثير غير مقصود. وفي أعقاب الموجة الأخيرة من الضربات، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك وفرنسا إلى مواصلة الدعم لأوكرانيا. وما يتبقى أن نرى في عام 2024 هو مدى إبداع حلفاء أوكرانيا في الوفاء بهذه التعهدات.