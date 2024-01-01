زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب غرب اليابان..وتحذيرات من حدوث "تسونامي"

آلات تزيل الركام عند بوابة ضريح سوسو التي سقطت بعد انهيارها عندما ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة المنطقة، في مدينة سوزو بمحافظة إيشيكاوا في 6 مايو/ أيار 2023.

(CNN)-- ضرب زلزال قوي بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر، غرب اليابان بعد ظهر الاثنين، مما أدى إلى تحذيرات من حدوث موجات مد تسونامي في اليابان، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ووكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ووقع الزلزال، على عمق 10 كيلومترات (6 أميال)، في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي، وعلى بعد حوالي 36 كيلومترا (22.3 ميلا) شمال شرق أناميزو في محافظة إيشيكاوا، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من حدوث موجات تسونامي على طول المناطق الساحلية بغرب اليابان.

وبعد 8 دقائق، ضربت هزة ارتدادية قوية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر غرب اليابان، إثر تعرض المنطقة لزلزال بقوة 7.5 درجة، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وكانت الهزة الارتدادية بقوة 6.2 درجة على عمق 10 كيلومترات (6 أميال)، ووقعت الساعة 4:18 مساءً بالتوقيت المحلي على بعد حوالي 4 كيلومترات (2.4 ميل) جنوب غرب أناميزو في محافظة إيشيكاوا.

ومن جانبها، قالت شركة كانساي إلكتريك اليابانية، في بيان على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي خلل في المحطات النووية في المنطقة التي ضرب فيها زلزال قوي اليابان، الاثنين.