حادث الطائرة اليابانية.. تفاصيل حجمها لفهم ضخامة الواقعة

(CNN) — اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بطائرة أخرى تابعة لخفر السواحل اليابانية كانت في طريقها للمساعدة في جهود الإغاثة من الزلزال، واشتعلت فيهما النيران على أرض مطار هانيدا الدولي بالعاصمة اليابانية، طوكيو. ولقي خمسة أشخاص مصرعهم.

وأجلي جميع الأشخاص البالغ عددهم 379 شخصًا على متن رحلةJAL رقم 516، بما في ذلك 8 أطفال تحت سن الثانية، بأمان من طائرة الركاب، وفقًا لشركة الطيران، ولكن كان هناك قتلى على متن الطائرة الثانية، التي يديرها خفر السواحل الياباني.

اشتعلت النيران في طائرة إيرباص A350-900 بعد أن حلقت في هانيدا قادمة من مدينة سابورو بشمال اليابان الساعة 5:46 مساء. بالتوقيت المحلي (3:46 صباحًا بالتوقيت الشرقي). وأظهر مقطع فيديو تردد على موقع التواصل الاجتماعي كرة نارية ضخمة تندلع مع اشتعال الطائرة، تاركة وراءها أثرا ناريا على المدرج.

وتوفي خمسة من أفراد الطاقم على متن الطائرة الثانية، وهي من طراز De Havilland Canada DHC-8، وفقًا لوزير النقل الياباني، تيتسو سايتو. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) إن قائد الطائرة في حالة حرجة.

وقالت الخطوط الجوية اليابانية إن أربعة من ركابها نُقلوا إلى المستشفيات، لكن الشركة لم تتلق أي تقارير إضافية عن وقوع إصابات، حسبما قال النائب الأول لرئيس الشركة نوريوكي أوكي في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء.

وقال تادايوكي تسوتسومي، نائب رئيس الشركة لسلامة وأمن الشركات، للصحفيين إن الخطوط الجوية اليابانية تشارك في التحقيق لتحديد المسؤول عن الحادث المميت. وقالت وكالة الطيران الفرنسية في بيان إنها سترسل أيضًا محققيها إلى طوكيو للتحقيق في الاصطدام كجزء من فريق التحقيق الذي فتحه مجلس سلامة النقل الياباني.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه حجم طائرة الايرباص A350-900 مقارنة بحجم الشخص لتوضيح حجم الطائرة الكبير.