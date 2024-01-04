(CNN)—نشرت مئات الصفحات من الوثائق من دعوى قضائية تتعلق بالمتهم بارتكاب جرائم جنسية، جيفري إبستين، الأربعاء، وهذه هي المجموعة الأولى من الوثائق التي سيتم الكشف عنها بموجب أمر محكمة صدر في 18 ديسمبر/ كانون الأول، ومن المتوقع المزيد في الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع أن تتضمن الوثائق في مجملها، بما في ذلك المواد التي لم يتم الكشف عنها بعد، ما يقرب من 200 اسم، بما في ذلك بعض متهمي إبستين ورجال الأعمال البارزين والسياسيين وربما أكثر.

لا يبدو أن الدفعة الأولى من الوثائق تحتوي على أي اكتشافات مفاجئة. وقد تم بالفعل نشر الكثير من المعلومات الواردة فيها من خلال تقارير وسائل الإعلام وإجراءات المحكمة الأخرى. ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإفراج عن هذه الوثائق، المرفوعة أمام المحكمة، من خلال النظام القانوني.

وقال محامو غيسلين ماكسويل في بيان، الأربعاء: "لقد حافظت باستمرار وبقوة على براءتها".

تحتوي الوثائق على مقتطفات من الإفادات المأخوذة من ماكسويل وفيرجينيا روبرتس جوفري. هناك أيضًا إفادة من جوانا سيوبيرغ، التي وصفت في الوثيقة الأمير أندرو وهو يلمس صدرها بطريقة مازحة أثناء التقاط الصور.

لقد أصبحت قصة سيوبيرغ علنية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن شهادتها. عملت أحيانًا لدى إبستين، وقالت إنه ضغط عليها لتجاوز مستوى راحتها في بعض الأحيان في تقديم جلسات تدليك جنسية.

توصل الأمير أندرو وفيرجينيا جوفري سابقًا إلى تسوية خارج المحكمة في دعوى الاعتداء الجنسي المرفوعة ضده، وفقًا لوثيقة المحكمة التي قدمها محاموها، الثلاثاء، ونفى أندرو الاتهامات الموجهة إليه.

تتضمن نصوص الإفادة إشارات إلى العديد من الأسماء البارزة، كما ورد سابقًا، بما في ذلك أندرو وكذلك بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي الأسبق.

ذكرت سيوبيرغ في شهادتها عام 2016 أن إبستين تحدث معها عن بيل كلينتون.

وقالت: "قال ذات مرة إن كلينتون يحبهن في سن مبكرة، في إشارة إلى الفتيات".

وعندما سئلت عما إذا كان كلينتون صديقا لإبستين، قالت إنها فهمت أن إبستين كان له "تعاملات" مع كلينتون.

وأكد متحدث باسم كلينتون في عام 2019 أن الرئيس الأسبق سافر على متن طائرة إبستين الخاصة، لكنه قال إن كلينتون لا يعلم شيئًا عن "الجرائم الفظيعة" التي ارتكبها الممول.

وكرر متحدث باسم كلينتون، الأربعاء، إنكار عام 2019، وقال لشبكة CNN إنه "مر الآن ما يقرب من 20 عامًا منذ آخر اتصال للرئيس كلينتون مع إبستين"، ولم يتم اتهام كلينتون بأي جرائم أو مخالفات تتعلق بإبستين.

في إفادتها، تذكرت جوانا سيوبيرغ أيضًا الوقت الذي كانت فيه مع إبستين على متن إحدى طائراته وأبلغهم الطيار أنهم بحاجة إلى الهبوط في أتلانتيك سيتي. ثم اقترح إبستين عليه الاتصال بدونالد ترامب.

قالت سيوبيرغ: "قال جيفري: عظيم، سنتصل بترامب وسنذهب إلى – لا أتذكر اسم الكازينو، ولكن – سنذهب إلى الكازينو".

وأشارت سيوبيرغ في وقت لاحق في شهادتها أنها لم تقم بتدليك ترامب مطلقًا. ولم يتم اتهام ترامب بارتكاب مخالفات تتعلق بإبستين في الوثائق.

تواصلت CNN مع حملة ترامب للتعليق.

زعمت جوفري في شهادتها أن ماكسويل وجهتها إلى ممارسة اتصال جنسي مع أشخاص من بينهم حاكم ولاية نيو مكسيكو السابق، بيل ريتشاردسون، والأمير أندرو، وخبير التكنولوجيا مارفن مينسكي، ووكيل عارضات الأزياء الفرنسي الشهير جون لوك برونيل والمستثمر الأمريكي، غلين دوبين.

قال متحدث باسم دوبين في بيان في عام 2019، عندما تم الإعلان عن ادعاءات جوفري سابقًا، أن "غلين وإيفا دوبين غاضبان من المزاعم الموجهة إليهما في سجلات المحكمة ويرفضانها بشكل قاطع"، وقد تم نشر البيان على نطاق واسع في ذلك الوقت، بما في ذلك في واشنطن بوست، وهيل، وفانيتي فير.

لا يزال نفس الجزء من هذا الإيداع يحتوي على ثلاثة أشخاص لم يتم الكشف عن أسمائهم، الأربعاء، تزعم جوفري أن ماكسويل وجهتها إلى إقامة علاقات جنسية مع "أمير لم يذكر اسمه" و"صاحب سلسلة فنادق كبيرة" واسم محجوب بالكامل.

الوثائق عبارة عن ملفات من قضية تمت تسويتها رفعتها فيرجينيا روبرتس جوفري، وهي امرأة أمريكية زعمت أن إبستين اعتدى عليها جنسيًا عندما كانت قاصرًا وأن غيسلين ماكسويل، صديقة إبستين السابقة، ساعدت في الاعتداء.

وقد أجرى العديد من الضحايا والشركاء المزعومين مقابلات عامة وتم التعرف عليهم بالفعل في وسائل الإعلام. إن التضمين في هذه المستندات ليس مؤشرًا على ارتكاب مخالفات أو خرق للقانون.

ولا تزال أسماء بعض الضحايا محجوبة بسبب الطبيعة الحساسة للجرائم، وفقًا لملفات المحكمة.

تم اتهام إبستين في عام 2019 بتهم اتحادية بإدارة شبكة للاتجار بالجنس يُزعم أنه اعتدى فيها جنسيًا على عشرات الفتيات القاصرات.

وتوفي إبستين منتحرًا في السجن أثناء انتظار المحاكمة، واتهم المدعون في نيويورك ماكسويل بتهم الاتجار بالجنس التي تشمل عدة ضحايا، تمت إدانتها في عام 2021.