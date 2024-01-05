(CNN)-- تعتزم شركة مايكروسوفت إضافة مفتاح "Copilot" الذي يستدعي مساعدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي بنقرة زر واحدة في أكبر تحديث لها على لوحة مفاتيح "ويندوز" منذ ثلاثة عقود.

قالت شركة البرمجيات العملاقة الخميس إن مفتاح "Copilot" سيتوفر قريبًا لبعض أجهزة الكمبيوتر الجديدة التي تصنعها وتبيعها مجموعة متنوعة من الشركات المصنعة التي تعمل على نظام التشغيل Windows، حيث تبشر بـ "عام الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي".

وهذا يعني أنه بنقرة زر واحدة، سيتمكن مستخدمو الكمبيوتر الشخصي قريبًا من التعامل مع Copilot، برنامج الدردشة الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي التابع لشركة البرمجيات العملاقة، لطرح الأسئلة أو المساعدة في صياغة رسائل البريد الإلكتروني.

وقال يوسف مهدي، نائب الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي التسويق الاستهلاكي في مايكروسوفت، في منشور على مدونة الشركة يعلن عن مفتاح Copilot : "لن يؤدي هذا إلى تبسيط تجربة الحوسبة للأشخاص فحسب، بل سيوسعها أيضًا، مما يجعل عام 2024 هو عام الكمبيوتر الشخصي المزود بالذكاء الاصطناعي."

وأضاف مهدي أن المفتاح الجديد "سيجعل من السهل استخدامCopilot في حياتك اليومية". يتم دعم Copilot، على وجه الخصوص، بواسطة تقنية OpenAI الأساسية بعد استثمار مايكروسوفت 13 مليار دولار في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة.

إذا لم يكن "كوبايلوت" متوفرًا بعد في بلدك أو لم يتم إتاحته على جهازك، فسيؤدي الضغط على المفتاح إلى تشغيل بحث ويندوز.

يتميز المفتاح الجديد بشعار شريط Copilot ويقع في الجانب الأيمن السفلي من لوحة المفاتيح، بالقرب من زر المسافة و Alt.

تمثل هذه الإضافة أول تغيير كبير في لوحة مفاتيح الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام ويندوز منذ أن أضافت مايكروسوفت مفتاح Windows في عام 1994. وقد ظهر هذا الزر على لوحات مفاتيح أجهزة الكمبيوتر المحمول وسطح المكتب التي تبيعها شركات مثل Dell وLenovo و HP.

تم الإعلان عن هذه الخطوة من قبل مايكروسوفت قبيل مؤتمر CES التكنولوجي المقرر عقده الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من تحديثات منتجات الذكاء الاصطناعي من قبل عدد كبير من الشركات. على مدى العام الماضي، تسابقت شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة منتجاتها.

وفي تدوينة الشركة التي تعلن عن مفتاح Copilot، أشار مهدي أيضًا إلى "التحول الكبير" القادم في عام 2024 لشركة مايكروسوفت، "حيث سيتم دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في ويندوز من النظام إلى الأجهزة."