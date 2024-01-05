(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، إن روسيا تمضي قدما على ما يبدو في خططها لشراء صواريخ باليستية من إيران، في الوقت الذي تكثف فيه موسكو هجماتها الصاروخية على أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأضاف المسؤول، نقلا عن معلومات استخباراتية أمريكية رفعت عنها السرية حديثا، أن المفاوضات الروسية للحصول على صواريخ باليستية من إيران "تتقدم بنشاط"، وأشار المسؤول إلى اجتماع بين مسؤولين عسكريين إيرانيين من "الحرس الثوري" الإيراني ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في إيران في سبتمبر/أيلول، حيث عرض الإيرانيون على الروس صاروخهم الباليستي "أبابيل" وأنظمة صاروخية أخرى.

وقال المسؤول: "يمثل هذا الحدث أول عرض علني للصواريخ الباليستية لمسؤول روسي كبير يزور إيران منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية".

وأضاف المسؤول أن "الحرس الثوري" نشر، في منتصف ديسمبر/كانون الأول، صواريخ باليستية وأنظمة دعم صاروخية في منطقة تدريب داخل إيران لعرضها على وفد روسي زائر، وكلها دلائل على أن روسيا تعتزم شراء الأنظمة من إيران.

وتأتي صفقة الأسلحة المحتملة في الوقت الذي نفد فيه التمويل الأمريكي لتقديمه لأوكرانيا حتى يوافق الكونغرس على طلب طارئ للإدارة.

وفي الوقت نفسه، كثفت روسيا بشكل كبير هجماتها الصاروخية على أهداف أوكرانية في جميع أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة، وحافظت على شراكتها الدفاعية مع إيران.

ومن شأن توفير الصواريخ الباليستية أن يمثل تصعيدا كبيرا في دعم إيران لروسيا.

وزودت إيران روسيا بالفعل بمئات الطائرات بدون طيار التي استخدمتها القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا، وتقوم روسيا ببناء منشأة لتصنيع الطائرات بدون طيار في البلاد بمساعدة إيران والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الحرب في أوكرانيا بمجرد اكتمالها. وذكرت شبكة سي إن إن.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد أن روسيا تعتزم شراء الصواريخ الباليستية.

وذكرت CNN أن الحديث عن إبرام هذه الصفقة أثير لأول مرة بعد أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا، وكان مصدر قلق عميق للمسؤولين الأمريكيين.

وتواصلت شبكة CNN مع السفارة الروسية والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة للتعليق.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، إن كوريا الشمالية تزود روسيا بصواريخ ومنصات إطلاق، وأكد التقارير التي تفيد بوجود مفاوضات مع إيران لتزويد روسيا أيضا بالأسلحة أثناء حربها ضد أوكرانيا.

وقال: "لقد أصبحت روسيا معزولة بشكل متزايد على المسرح العالمي، وقد اضطروا إلى البحث عن المعدات العسكرية في الدول ذات التفكير المماثل، وكما حذرنا علنا، فإن إحدى تلك الدول هي كوريا الشمالية، ومعلوماتنا تشير إلى أن كوريا زودت روسيا مؤخرا بقاذفات صواريخ باليستية والعديد من الصواريخ الباليستية".

وأضاف: "يبدو أن الصواريخ استخدمت في هجمات على أوكرانيا" وتابع أن الولايات المتحدة تعتقد أن كوريا الشمالية "تسعى للحصول على مساعدة عسكرية من روسيا، بما في ذلك الطائرات المقاتلة وصواريخ أرض جو والمركبات المدرعة ومعدات إنتاج الصواريخ الباليستية أو المواد وغيرها من التقنيات المتقدمة".

وذكر أن الولايات المتحدة "تشعر بالقلق من أن المفاوضات الروسية للحصول على صواريخ باليستية قريبة المدى من إيران تتقدم بشكل نشط"، وقال إن الولايات المتحدة "لا تعتقد أن إيران سلمت الصواريخ الباليستية قريبة المدى إلى روسيا حتى الآن، و ردا على صفقات الأسلحة هذه، ستثير الولايات المتحدة القضية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأن شراء روسيا للصواريخ الباليستية من كوريا ينتهك بشكل مباشر العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف: "ثانيا، سنفرض عقوبات إضافية على أولئك الذين يعملون على تسهيل عمليات نقل الأسلحة بين روسيا وكوريا وإيران"، وشدد كيربي على ضرورة أن يتحرك الكونغرس حتى يستمر الدعم الأمريكي لأوكرانيا.