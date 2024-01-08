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نشر الأحد ، 07 يناير / كانون الثاني 2024

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، في بيان الأحد، إن وزير الدفاع لويد أوستن لا يزال في المستشفى داخل مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، "لكنه يتعافى بشكل جيد وفي حالة معنوية جيدة".

وقال رايدر إن البنتاغون لا يعرف بعد موعد خروج أوستن من المستشفى.

يتواجد أوستن في المستشفى منذ اليوم الأول من الشهر الحالي، بعد تعرضه لمضاعفات عملية جراحية.

وأضاف المتحدث باسم البتاغون: "منذ استئنافه مهامه مساء الجمعة، تلقى الوزير تحديثات تشغيلية وقدم التوجيه اللازم لفريقه" في وزارة الدفاع الأمريكية.

وقال رايدر: "إنه يتمتع بإمكانية الوصول التام عبر الاتصالات الآمنة المطلوبة، ويواصل مراقبة العمليات اليومية لوزارة الدفاع في جميع أنحاء العالم".