سان دييغو، كاليفورنيا (CNN)-- يأتون بحقائب ظهر تحمل بعض الملابس الاحتياطية وأي أموال وهواتف ويصلون إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك منهكين من ضغوط الرحلة شمالًا.

ومثل مئات الآلاف من الأشخاص من حولهم الذين قطعوا أيضًا رحلة طويلة لأسابيع للوصول إلى الولايات المتحدة، فإنهم مدفوعون باليأس للهروب وبدء حياة جديدة، على الرغم من عدم اليقين بشأن ما هو موجود على الجانب الآخر.

لكن هؤلاء المهاجرين يفرون من ثاني أكبر اقتصاد في العالم وقوة عظمى ناشئة.

في أحد أيام الشتاء الأخيرة، انتظر العشرات من المواطنين الصينيين في مخيمات مؤقتة مختلفة منتشرة خارج سان دييغو، كاليفورنيا، شمال الحدود المكسيكية مباشرة.

انطلقت الهجرة الصينية إلى الولايات المتحدة بعد انفتاح الاقتصاد الصيني في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، بعد ما يزيد قليلا عن عقد من الزمن بعد إسقاط قيود سياسات الهجرة الأمريكية. بعد ذلك، بدأ عدد الأشخاص من الصين الذين حصلوا على الإقامة الدائمة ــ وهو المسار الذي يرتبط غالبا بالروابط الأسرية والتوظيف واللجوء السياسي ــ في الارتفاع بشكل ملحوظ، حسبما تظهر البيانات الأمريكية.

ومع ازدهار الاقتصاد الصيني في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تغيرت الديناميكيات: فقد توفرت فرص أكبر للعمال هناك، في حين كان لدى الصينيين الأكثر ثراء موارد أكبر للهجرة أو الدراسة في الولايات المتحدة.

لكن البلاد شهدت أيضًا حملة قمع مكثفة ضد المجتمع المدني - وأي شكل من أشكال المعارضة - خلال العقد الماضي في عهد شي، زعيمها الأكثر استبدادية منذ عقود.

وفي تلك الفترة، زادت الصين أيضًا سيطرتها على الطوائف الدينية، واتهمتها أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بارتكاب انتهاكات خطيرة يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية بسبب الطريقة التي تعامل بها الأقليات المسلمة، وهو ما تنفيه بكين.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن عدد الأشخاص من الصين الذين يطلبون اللجوء السياسي في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في جميع أنحاء العالم قد ارتفع بشكل حاد خلال حكم شي - حيث ارتفع من حوالي 25 ألف شخص في عام 2013 إلى أكثر من 120 ألف شخص على مستوى العالم في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

وفي ظل الزيادة الإجمالية في مثل هذه المعابر، فإن العدد المتزايد من المواطنين الصينيين المستعدين لسلوك الطريق الغادر ــ حتى في وقت التوترات السياسية الحادة بين الولايات المتحدة والصين ــ يبدو وكأنه اتجاه جديد ومعبر.

” مسار المشي”

أولئك الذين يعتمدون على جمع المعلومات بأنفسهم وشق طريقهم عبر أمريكا الجنوبية والوسطى، فسوف ينفقون ما لا يقل عن 5000 دولار ــ أكثر من ثلث متوسط الراتب السنوي الذي يتقاضاه عامل المصنع الصيني.

يتضمن ذلك رحلات جوية من آسيا، عادةً عبر دول صديقة لجوازات السفر الصينية مثل تركيا، إلى الإكوادور، ثم دفع النقود مقابل المبيت، والحافلات، وسيارات الأجرة، وركوب القوارب، وعادةً، دليل لعبور غابة دارين جاب. يربط كولومبيا ببنما – ولا تمر عبره أي طرق.

ومع ذلك، يمكن لأولئك الذين يملكون الوسائل إيجاد طرق لتجنب بعض المخاطر. كشفت شبكة CNN عن معلومات حول مجموعة متنوعة من خيارات السفر والباقات التي يتم تسويقها لأولئك القادمين من الصين الذين يتطلعون إلى القيام بالرحلة.

مقابل ما يتراوح بين 9000 إلى 12000 دولار، يمكن للمسافرين أن يدفعوا للمهربين لترتيب وسائل النقل لأجزاء من الرحلة شمالًا، بالإضافة إلى قارب ودليل لعبور الغابات المطيرة الاختياري، شامل كل شيء آخر.

وبالنسبة لأولئك القادرين على إنفاق المزيد، على الأقل 20 ألف دولار، يصبح الطريق أسهل: على سبيل المثال، المساعدة في الحصول على تأشيرة دخول متعددة إلى اليابان، والتي تفتح الدخول بدون تأشيرة إلى المكسيك، والنقل إلى الحدود.