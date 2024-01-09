ميشيل أوباما "مرعوبة" بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

(CNN)-- قالت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، ميشيل أوباما، إنها "مرعوبة" بشأن النتيجة المحتملة للانتخابات الرئاسية، التي ستشهدها أمريكا في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضافت أوباما، لجاي شيتي مقدم (بودكاست) "عن قصد"، الذي أذيع الاثنين، أنها أدرجت السباق الرئاسي ضمن المخاوف التي تجعلها مستيقظة في الليل.

وتابعت: "ماذا سيحدث في هذه الانتخابات المقبلة؟ أنا مرعوبة مما يمكن أن يحدث، لأن قادتنا مهمون، من نختار، ومن يتحدث نيابة عنا، ذلك يؤثر علينا بطرق أعتقد في بعض الأحيان أن الناس يعتبرونها أمرا مفروغا منه".

وذكرت: "حقيقة أن الناس يعتقدون أن الحكومة - هل تفعل أي شيء حقا؟ وأنا أقول: يا إلهي، هل تفعل الحكومة كل شيء من أجلنا؟.. لا يمكننا أن نأخذ هذه الديمقراطية كأمر مسلم به، وأنا أقلق في بعض الأحيان أننا نفعل ذلك، هذه هي الأشياء التي تبقيني مستيقظة".

وتأتي تصريحات ميشيل أوباما في الوقت الذي يبدأ فيه الرئيس جو بايدن تكثيف حملته لإعادة انتخابه، وتركيزه على بعث رسالة مفادها أن الديمقراطية مطروحة على الاقتراع هذا العام.

ومع ذلك، أعرب العديد من الديمقراطيين عن قلقهم من أن رسالته لا تلقى صدى، مشيرين إلى استطلاعات الرأي التي تظهر أنه في منافسة متقاربة مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي المقابلة، أدرجت السيدة الأولى السابقة عددا من العناصر الأخرى التي تقلقها، بما في ذلك: "هل سيصوت الناس، ولماذا لا يصوت الناس؟ هذه هي الأشياء التي تجعلني مستيقظة، لأنك لا تملك السيطرة عليها، وأنت تتساءل: أين نحن من هذا؟ أين قلوبنا؟".

وأشارت أوباما إلى وجود معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بالتشابكات القانونية لترامب وما يمكن أن يحدث إذا وقع مأزق مماثل لرجل أسود، وقالت: "ستختلف الأمور بالنسبة للأشخاص في الحياة، هذا ما تعلمته".

وتابعت دون أن تذكر اسم ترامب: "يمكن توجيه الاتهام لأشخاص آخرين عدة مرات ومع ذلك يترشحون للمناصب، الرجال السود لا يستطيعون ذلك، أنت فقط تتعلم أن تكون جيدا وفي النهاية، ستستفيد من تلك المرونة الإضافية".