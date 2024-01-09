(CNN) -- تواجه جزر المالديف مقاطعة من أحد أكبر مصادر دخلها السياحي بعد أن سخر ثلاثة من مسؤوليها من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مما أثار دعوات من المواطنين الهنود والمشاهير لتجنب العطلة المشمسة والذهاب إلى الشواطئ المحلية بدلاً من ذلك.

اندلع الجدل بعد أن نشر مودي صورًا على منصة التواصل الاجتماعي X لنفسه وهو يغطس ويمشي على طول شاطئ في لاكشادويب، وهي سلسلة جزر جنوب الهند في بحر لاكاديفي، قبالة ساحل ولاية كيرلا.

ولم يذكر مودي جارة الهند الخلابة جزر المالديف في منشوره، لكن إشادته المفرطة بالمناظر الطبيعية الجميلة للأرخبيل الأقل شهرة ربما اعتبرت بمثابة حملة إطراء لجذب الناس إلى هناك لقضاء عطلة بدلاً من جزر المالديف.

ورد ثلاثة مسؤولين من جزر المالديف على منشوره، واصفين مودي بأنه "مهرج" و"إرهابي" و"دمية في يد إسرائيل"، بحسب رويترز.

وقال مسؤول كبير في جزر المالديف لرويترز يوم الأحد إن حكومة المالديف تحركت سريعا لتنأى بنفسها عن تعليقاتهم وتم إيقافهم عن العمل.

وقالت حكومة المالديف في بيان إنها على علم بالتعليقات "المهينة" التي تم الإدلاء بها على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها شددت على أن "الآراء شخصية" ولا تمثل وجهات نظرها.

وأضافت: "تؤمن الحكومة أن حرية التعبير يجب أن تمارس بطريقة ديمقراطية ومسؤولة، وبطرق لا تنشر الكراهية والسلبية وتعرقل العلاقات الوثيقة بين جزر المالديف وشركائها الدوليين".

ويأتي هذا الحادث في وقت حساس، حيث يبدأ رئيس المالديف محمد مويزو زيارة للصين تستغرق خمسة أيام، وهي الأولى له كرئيس بعد فوزه في الانتخابات في أكتوبر الماضي.

ومن المعروف عن مويزو موقفه المؤيد للصين وتعهده بإنهاء سياسة "الهند أولا" التي انتهجها سلفه في منطقة تتنافس فيها نيودلهي وبكين على النفوذ.

ومن المتوقع أن يلتقي خلال الرحلة بمسؤولين صينيين ويوقع "اتفاقيات رئيسية لتحسين التجارة والمهنية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية"، وفقًا لبيان حكومي.

ولكن في حين أن مويزو سوف يكون حريصا على تشديد العلاقات مع بكين، فإن الأرخبيل الصغير في المحيط الهندي - الذي يسكنه حوالي نصف مليون شخص - لا يستطيع تحمل تنفير أقرب جيرانه.

تعتمد جزر المالديف بشكل كبير على السياحة وتأتي شريحة كبيرة من هذا الدخل من الهند – في العام الماضي استحوذت الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم على أكبر مجموعة من السياح الذين زاروا شواطئها الاستوائية، وفقا لموقع السياحة في جزر المالديف.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة الأسبوع الماضي أن السياح الهنود قاموا بأكثر من 209 آلاف رحلة إلى جزر المالديف في عام 2023، مما يشكل 11٪ من سوق السياحة فيها. وساهمت روسيا بنفس الرقم تقريبا، ولم تكن الصين متخلفة كثيرا، حيث بلغت مساهمتها حوالي 187 ألف زيارة، أو 10% من الإجمالي.

لكن تصريحات المسؤولين أثارت غضب بعض المصطافين الهنود، الذين نشروا لقطات شاشة على وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار أنهم ألغوا رحلاتهم إلى سلسلة الجزر تحت وسم #BoycottMaldives

كما حثت شخصيات بارزة، من ممثلي بوليوود إلى لاعبي الكريكيت، المشجعين على التوجه إلى الوجهات المحلية بدلا من ذلك، مع هاشتاغ آخر #ChaloLakshadweep - يعني "دعونا نذهب إلى لاكشادويب"، المكان الذي زاره مودي - واكتسب المزيد من الاهتمام.

قال موقع السفر الهندي EaseMyTrip يوم الاثنين إنه أوقف حجوزات الرحلات الجوية إلى جزر المالديف.