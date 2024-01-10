(CNN)-- يُعالج وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، من سرطان البروستاتا، وفقًا لبيان صدر الثلاثاء من مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني.

وكشف البيان عن تشخيص أجراه أوستن مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، أظهر إصابته بالسرطان. وأشار البيان إلى أنه خضع "لعملية جراحية طفيفة" في 22 ديسمبر/ كانون الأول، تسمى استئصال البروستاتا لعلاج السرطان.

وأوضح البيان: "لقد كان تحت التخدير العام أثناء هذه العملية. تعافى الوزير أوستن بهدوء من الجراحة التي خضع لها وعاد إلى المنزل في صباح اليوم التالي. تم اكتشاف سرطان البروستاتا لديه في وقت مبكر، والتشخيص ممتاز".

ولم يكن من الواضح في السابق ما إذا كان أوستن قد خضع للتخدير أثناء العملية، وهو ما لم يكشف عنه البنتاغون من قبل ولم يبلغ البيت الأبيض به.

وكانت البنتاغون تواجه أسئلة كثيفة بعد أن تم الكشف الجمعة عن دخول وزير الدفاع إلى مستشفى والتر ريد في الأول من يناير/ كانون الثاني، وبقائه لعدة أيام دون إخطار الجمهور. وأفيد لاحقًا أن بايدن وكبار مسؤولي الأمن القومي وحتى نائب وزير الدفاع كاثلين هيكس - التي تولت مهام أوستن - لم يكونوا على علم بذلك إلا بعد ثلاثة أيام من دخوله المستشفى.

في الأول من يناير/ كانون الثاني، أُعيد أوستن إلى المستشفى بسبب مضاعفات "بما في ذلك الغثيان مع آلام شديدة في البطن والورك والساق". وقال البيان إنه تبين أنه يعاني من التهاب في المسالك البولية.

خلال الأيام الثمانية الأخيرة من الفترة التي قضاها أوستن في مستشفى والتر ريد لعلاج العدوى، "لم يفقد وعيه أبدًا ولم يخضع أبدًا للتخدير العام".