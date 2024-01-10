البيت الأبيض يكشف متى علم بايدن بإصابة وزير دفاعه بسرطان البروستاتا

(CNN) -- علم الرئيس جو بايدن صباح الثلاثاء – قبل ساعات من الكشف عن الأمر للعامة– أن وزير الدفاع لويد أوستن كان يعالج من سرطان البروستاتا، وفقًا للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي.

وقال جون كيربي: "لم يكن أحد في البيت الأبيض يعلم أن الوزير أوستن مصاب بسرطان البروستاتا حتى هذا الصباح، وتم إبلاغ الرئيس فورًا بعد ذلك".

وأكد كيربي أن رئيس الأركان جيف زينتس أبلغ بايدن بحالة أوستن صباح الثلاثاء.

ويُعالج وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، من سرطان البروستاتا، وفقًا لبيان صدر الثلاثاء من مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني.

وكشف البيان عن تشخيص أجراه أوستن مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، أظهر إصابته بالسرطان. وأشار البيان إلى أنه خضع "لعملية جراحية طفيفة" في 22 ديسمبر/ كانون الأول، تسمى استئصال البروستاتا لعلاج السرطان.