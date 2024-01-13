(CNN)-- ألقت السلطات في الإكوادور القبض على ما لا يقل عن 859 شخصا منذ يوم الثلاثاء، في عملية للأمن الوطني لوقف انفجار عنف العصابات، وفقا لبيانات نشرتها رئاسة الإكوادور، الجمعة.

وتقول الرئاسة في الإكوادور إن 94 من المعتقلين أعضاء فيما تصفهم بالجماعات "الإرهابية".

وهزت الإكوادور انفجارات وعمليات اختطاف لعناصر الشرطة واضطرابات في السجون، في موجة من أعمال العنف بلغت ذروتها بهروب أحد أقوى أباطرة المخدرات في الإكوادور في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلن رئيس الإكوادور دانييل نوبوا، الثلاثاء، أن البلاد في حالة "صراع داخلي مسلح"، وأمر قوات الأمن بـ"تحييد" العديد من العصابات الإجرامية المتهمة بنشر أعمال عنف شديدة. وأدرج نوبوا 22 عصابة إجرامية ضمن المنظمات "الإرهابية" في المرسوم الرئاسي الذي أصدره.

وقالت رئاسة الإكوادور إن ضابطي شرطة على الأقل قُتلا خلال العملية الأمنية لوقف العنف الفوضوي.