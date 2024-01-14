فريدريك العاشر يتولى عرش الدنمارك بعد تنازل الملكة مارغريت

(CNN)-- دخلت الدنمارك حقبة جديدة عندما تولى الملك فريدريك العاشر العرش بعد تنازل والدته الملكة مارغريت الثانية المفاجئ.

بالنسبة للكثيرين في الدنمارك، كانت مارغريت هي الملكة الوحيدة التي عرفوها على الإطلاق. لكن تنازلها عن العرش، بعد أكثر من خمسة عقود على العرش، مهد الطريق أمام نجلها ولي العهد السابق الأمير فريدريك، لخلافتها.

وتم التنازل خلال اجتماع لمجلس الوزراء في قصر كريستيانسبورغ في العاصمة كوبنهاغن، عندما وقعت مارغريت إعلان تنازلها عن العرش، مما يعني نقل التاج رسميًا إلى فريدريك، وفقًا لهيئة الإذاعة الدنماركية (DR).

ومن المتوقع قريبًا أن يخرج الملك الجديد وزوجته الأسترالية المولد إلى شرفة القصر، وتنضم إليهما رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، التي ستعلن علانية اعتلاء الملك العرش ــ وهو التقليد المعمول به منذ دستور عام 1849.

وتجمع الآلاف في شوارع كوبنهاغن، على الرغم من الطقس البارد، لرؤية هذه اللحظة التاريخية.

وكانت مارغريت، البالغة من العمر 83 عامًا، أطول ملوك أوروبا حكمًا وآخر ملكة في العالم. وأعلنت أن فترة ولايتها التاريخية ستنتهي بعد 52 عامًا في خطاب حي مذهل عشية رأس السنة الجديدة.

وقالت إنها كانت تفكر "فيما إذا كان الآن هو الوقت المناسب لنقل المسؤولية إلى الجيل القادم" بعد عملية جراحية أجريت لها مؤخرًا في ظهرها، وتوصلت إلى قرار "أن الآن هو الوقت المناسب".

على الرغم من أنها لم تعد العاهل الحاكم، إلا أن مارغريت ستستمر في لقب صاحبة الجلالة ويمكن تنصيبها كوصي بالإنابة، وفقًا للبيت الملكي الدنماركي. وهذا يعني أنها ستكون قادرة على أداء واجباتها كقائدة للدولة عندما لا يتمكن الملك فريدريك أو ولي العهد كريستيان من القيام بذلك، مثلا حال كانا في الخارج. ومن بين أفراد العائلة المالكة الدنماركية الآخرين الذين يمكنهم أيضًا تولي دور الوصي إذا لزم الأمر، شقيق فريدريك الأمير يواكيم وخالته الأميرة بينيديكت.

Credit: MADS CLAUS RASMUSSEN/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

لا تتويج تقليدي متوقع

في حين أن النظام الملكي الدنماركي واحد من أقدم الأنظمة الملكية في أوروبا، ويعود تاريخه إلى أكثر من 1000 عام، إلا أنه لا توجد لحظة تتويج تقليدية. وعلى هذا النحو، فمن غير المتوقع أن يحضر زعماء العالم وشخصيات رفيعة المستوى، حيث كان التحول في الدنمارك مناسبة أقل أهمية مقارنة بالمشهد العالمي والأبهة التي شهدها تتويج الملك تشارلز الثالث في مايو/أيار. وعلى الرغم من ذلك، ومع استمرار استطلاعات الرأي الأخيرة في إظهار الدعم الشعبي القوي للنظام الملكي، فقد خرجت حشود ضخمة إلى صناديق الاقتراع.

الدنمارك دولة ملكية دستورية، ويؤدي أفراد العائلة المالكة فيها دورًا مهمًا ولكنه رمزي بالإضافة إلى التوقيع على أي تشريع جديد. وتقع السلطات الرسمية على عاتق البرلمان المنتخب وحكومته التي يقع مقرها في قصر كريستيانسبورغ في كوبنهاجن.

وهنا زارها الملك فريدريك العاشر للمرة الأخيرة بصفته وليًا للعهد يوم الأحد، وغادرها بصفته العاهل الحاكم للدنمارك وجرينلاند وجزر فارو.

أبرزت الكاتبة الملكية الدنماركية ترين فيلمان أن أحد الاختلافات الملحوظة في هذا التحول الملكي سيأتي أثناء ظهور الشرفة.

وفي الوقت نفسه، قالت بيرجيت بورب، محررة الثقافة في صحيفة بيرلينغسكي الدنماركية، لشبكة CNN، إن الانتقال بين الملوك سيكون "مختلفًا تمامًا" عما كان عليه في عام 1972 "ببساطة لأن الملكة على قيد الحياة".

وأوضحت بورب: "إنها المرة الأولى منذ 900 عام التي يتنازل فيها ملك أو ملكة دنماركية عن العرش. إنها ستكون مناسبة احتفالية أكثر من المرة الأخيرة التي تولت فيها مارغريت الشابة المسؤولية. كان قرار الملكة بالتنازل عن العرش صادمًا، لكن يبدو أن معظم الدنماركيين يفهمون أنها تريد تسليم الشعلة بسبب تدهور صحتها".

من النادر جدًا أن يتنازل ملك عن العرش في الدنمارك. وكان آخر ملك دنماركي قام بذلك هو الملك إريك الثالث عندما تخلى عن التاج في عام 1146 لينضم إلى أحد الأديرة. لكن هذه الممارسة أكثر شيوعًا في البيوت الملكية الأوروبية الأخرى.

وقالت بورب إن الدنمارك "تدخل عصرًا حديثًا جديدًا"، وبينما تمتع فريدريك بدعم واسع النطاق من الدنماركيين خلال فترة توليه منصب ولي العهد، فإنه "سيكون أمامه عمل ليقوم به كملك. وسيكون التحدي الرئيسي الذي يواجهه هو الحفاظ على نظام ملكي شعبي في السنوات القادمة".

Credit: MADS CLAUS RASMUSSEN/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)

احتفالات في أستراليا

لا يقتصر الأمر على سكان بلدان الشمال الذين يحتفلون بتسليم مارغريت العصا لابنها فقط. ويحكم الملك فريدريك العاشر إلى جانب زوجته الأسترالية المولد، الملكة ماري، التي تتمتع بشعبية كبيرة، الأمر الذي سيسعد بلا شك معجبيها في الوطن.

بدأت علاقتهما الرومانسية الملكية بلقاء صدفة في إحدى حانات سيدني خلال دورة الألعاب الأولمبية لعام 2000. لم تكن مديرة المبيعات ماري إليزابيث دونالدسون، المولودة في هوبارت بولاية تسمانيا، تعلم في البداية أنها كانت تتحدث مع أمير حقيقي.

في ذلك الوقت، كان جاستن تينان مديرًا لفندق Slip Inn في سيدني، وهو المكان الذي يقع بالقرب من ميناء دارلينغ حيث التقى ملك وملكة الدنمارك المستقبليين.

وقال تينان لشبكة CNN: "أنا أتذكرها بالفعل، أعني... إنها امرأة ملفتة للنظر تمامًا. لكن أعتقد أن التركيز كان على فريدريك لأنه هو من دفع ثمن المشروبات!"

يتابع الأستراليون بشغف قصة الثنائي، منذ حفل الزفاف الكبير للزوجين في كاتدرائية كوبنهاغن في عام 2004، وبعد ذلك بعامين، ولادة ابنهما الأول، الأمير كريستيان، الذي أصبح الآن ولي العهد الجديد ووريث العرش.

مرة أخرى في سيدني، رفرفت الأعلام الدنماركية مع النقانق المستوحاة من الدنمارك وكوكتيل خاص على شرف الملكة الجديدة.

وفي الوقت نفسه، احتفلت الحكومة الفيدرالية الأسترالية بهذه المناسبة الخاصة بهديتها الفريدة نيابة عن الأمة. أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز عن التبرع بمبلغ 10000 دولار أسترالي (حوالي 6000 دولار أمريكي) لحماية واحدة من الجرابيات الأكثر شهرة ولكنها معرضة للانقراض في الولاية الأصلية لماري.

وقال ألبانيز، في بيان السبت: "قصة ولي العهد الأمير فريدريك وولية العهد الأميرة ماري من الدنمارك هي قصة تابعها الأستراليون عن كثب ويعتزون بها على قلوبهم. نشأت ولية العهد الأميرة ماري في تسمانيا، ولذلك من المناسب أن تحتفل أستراليا بهذه المناسبة بهدية لدعم الحفاظ على (حيوان) شيطان تسمانيا".