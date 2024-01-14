مصدر لـCNN: جون كيري يعتزم التنحي عن منصبه كمبعوث أمريكي للمناخ

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نشر الأحد ، 14 يناير / كانون الثاني 2024

(CNN)-- يعتزم المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري التنحي عن منصبه بحلول الربيع، حسبما أكد مصدر مقرب من كيري لشبكة CNN.

ويترك جون كيري المنصب بعد 3 سنوات قضاها على رأس دبلوماسية المناخ الأمريكية في عهد إدارة جو بايدن، وذلك بعد انضمامه إلى المنصب في بداية رئاسة بايدن عام 2021.

وقال المصدر المقرب من كيري إنه سيحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير/ كانون الثاني، ومن المتوقع أن يحضر مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير/ شباط.

وقاد وزير الخارجية السابق البالغ من العمر 80 عاما والمرشح الديمقراطي للرئاسة المفاوضات الأمريكية في 3 قمم دولية للمناخ، آخرها عقدت في دبي.

وأعطى كيري الأولوية بشكل خاص لإعادة بدء محادثات المناخ الدولية بين الولايات المتحدة والصين، وكان عضوا أساسيا في التفاوض على اتفاقية سونيلاندز في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي اتفاقية مناخية بين البلدين قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

وأورد موقع أكسيوس لأول مرة أن جون كيري سيتنحى وينوي الانضمام إلى حملة بايدن، وتواصلت CNN مع حملة بايدن والبيت الأبيض للتعليق.