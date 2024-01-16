(CNN)-- تشير تقديرات شبكة CNN إلى فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا، ما يعزز مكانته باعتباره المنافس الجمهوري الأوفر حظا ليكون مرشح الحزب في انتخابات البيت الأبيض 2024.



أدى فوز ترامب في انتخابات أيوا بفارق كبير، إلى طرح كل الأسئلة حول سيطرته على الحزب الجمهوري، وفعالية رسالته اليمينية، وما إذا كانت مشاكله القانونية ستعيق طريقه نحو البيت الأبيض.



وتشير تقديرات شبكة CNN إلى أن دي سانتيس سيحتل المركز الثاني في في أيوا، متقدماً على نيكي هيلي. وأنهى رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية فيفيك راماسوامي، الذي كان في المركز الرابع، حملته الانتخابية ليلة الاثنين وأبدى دعمه لترامب.



ومع استمرار تضييق مجال الحزب الجمهوري وإعادة تأكيد ترامب هيمنته على المحافظين، يواجه دي سانتيس وهيلي الآن ضغوطًا إضافية لإثبات أن لديهما طريقًا نحو الفوز بترشيح الجمهوريين. وتحظى هيلي بقدر أكبر من الحظوظ في المنافسة التالية في الاستحقاق الجمهوري، نيو هامبشاير، حيث تأمل في إثارة إعجاب الناخبين الأكثر تنوعًا إيديولوجيًا في الانتخابات التمهيدية الأسبوع المقبل.



إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على النتائج الأولية للانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا الأمريكية.