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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلن قصر باكنغهام، الأربعاء، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث سيدخل المستشفى الأسبوع المقبل لتلقي العلاج من تضخم البروستاتا.

وذكر بيان قصر باكنغهام أنه "مثل آلاف الرجال كل عام، يسعى الملك لعلاج تضخم البروستاتا. وحالة جلالته حميدة وسيدخل المستشفى الأسبوع المقبل. وسيتم تأجيل ارتباطات الملك العامة لفترة قصيرة للتعافي".

وقال مصدر، لشبكة CNN، إن الملك كان حريصًا على مشاركة تفاصيل تشخيصه لتشجيع الرجال الآخرين الذين قد يعانون من أعراض على إجراء فحص بما يتماشى مع نصائح الصحة العامة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن قصر كنسينغتون أن الأميرة كيت، أميرة ويلز وزوجة ولي العهد البريطاني الأمير وليام، خضعت لعملية جراحية في البطن وتتعافى في المستشفى.