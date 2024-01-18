إيران تطلب "تفسيرا فوريا" من باكستان حول الضربات العسكرية على أراضيها

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إيران تطلب "تفسيرا فوريا" من باكستان حول الضربات العسكرية على أراضيها
Credit: STR/AFP via Getty Images

(CNN) -- ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية الحكومية نقلا عن مسؤول أن إيران طلبت "تفسيرا فوريا" من السلطات الباكستانية بشأن ضرباتها العسكرية على أهداف داخل محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

وقالت باكستان، الخميس، إنها نفذت "سلسلة من الضربات العسكرية المنسقة للغاية والموجهة بدقة" على مخابئ انفصالية مزعومة داخل إيران، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين.

وقال نائب المحافظ، علي رضا مرحماتي، لوسائل الإعلام الحكومية، إن ثلاث نساء وأربعة أطفال، جميعهم مواطنون أجانب، قتلوا في انفجارات في محافظة سيستان وبلوشستان.

وأكد مسؤول أمني باكستاني لشبكة CNN الخميس، إن باكستان استهدفت سبعة مواقع داخل إيران، بعد يوم من هجوم صاروخي إيراني على أراضيها أدى إلى مقتل طفلين

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