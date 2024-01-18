(CNN) -- نفذت باكستان "سلسلة من الضربات العسكرية المنسقة للغاية ومحددة الهدف" على عدة مخابئ لانفصاليين مزعومين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية الخميس.

وقالت الوزارة إن "عدداً" من المسلحين قُتل خلال العملية، التي أطلق عليها اسم "مارغ بار سارماشار"، وهي عبارة تترجم بشكل فضفاض إلى "الموت لمقاتلي العصابات".

وقالت باكستان إنها أعربت عن قلقها لإيران في السنوات الأخيرة بشأن وجود "ملاذات الآمنة" للمقاتلين الانفصاليين الباكستانيين، الذين يشار إليهم باسم "سارماشار"، الذين يعيشون داخل إيران، وأنها قد شاركت أدلة على وجود وأنشطة المسلحين.

وتابعت الوزارة في بيانها: "ولكن، بسبب عدم اتخاذ إجراءات بشأن مخاوفنا الجدية، استمر هؤلاء الذين يُطلق عليهم اسم سارماشار في إراقة دماء الباكستانيين الأبرياء مع الإفلات من العقاب. وتم اتخاذ خطوات هذا الصباح في ضوء معلومات استخباراتية موثوقة عن نشاطات إرهابية وشيكة".

وأضافت باكستان: "هذا الإجراء يُظهر عزم باكستان الثابت على حماية والدفاع عن أمنها القومي ضد جميع التهديدات"، وامتدحت القوات المسلحة الباكستانية على "التنفيذ الناجح لهذه العملية المعقدة".

وقالت باكستان إنها "تحترم تماما سيادة ووحدة أراضي جمهورية إيران الإسلامية" وأن " الهدف الوحيد من عمل اليوم هو السعي لحماية الأمن الباكستاني والمصالح الوطنية التي هي الأهم ولا يمكن أن تتعرض للخطر".

وأردف البيان الباكستاني: "إيران دولة شقيقة والشعب الباكستاني يحترم الشعب الإيراني ويُحبه. لقد أكدنا دائما على ضرورة الحوار والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة بما في ذلك تهديد الإرهاب وسنواصل الجهود لإيجاد حلول مشتركة".