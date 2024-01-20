الصين.. مقتل 13 شخصا جراء حريق في مسكن بمدرسة

نشر السبت ، 20 يناير / كانون الثاني 2024

(CNN)-- لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم في حريق اندلع في سكن مدرسي في مقاطعة هينان بوسط الصين، مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وذكرت "شينخوا"، السبت، أن الحريق اندلع في الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي يوم الجمعة في مسكن بمدرسة ينجكاي بالقرب من مدينة نانيانج.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق بحلول الساعة 11:38 مساء.

ونقلت "شينخوا" عن السلطات المحلية أن شخصا أصيب أيضا، ولا يزال في حالة مستقرة في المستشفى.

وأضافت الوكالة أنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.