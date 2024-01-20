(CNN)-- قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن أوروبا تواجه "أكبر تهديد عسكري لها منذ 30 عاما" وأضاف أن روسيا قد تهاجم "يوما ما" دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكر بيستوريوس، في مقابلة مع صحيفة "دير تاجشبيجل" الألمانية نشرت الجمعة، أن أوروبا تسمع "تهديدات من الكرملين كل يوم"، وعليها أن "تأخذ في الاعتبار أن (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين قد يهاجم إحدى دول الناتو في يوم من الأيام".

وقال وزير الدفاع الألماني، عضو الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم، إنه رغم أنه لا يعتقد أن هجوما روسيا مرجحا في الوقت الحالي، فإن الخبراء الألمان "يقدرون أنه قد يكون ممكنا في غضون 5 إلى 8 سنوات".

وأضاف أن المجتمع الألماني سيتعين عليه أن يعد نفسه للحرب عسكريا واجتماعيا ومن حيث الدفاع المدني.

وردا على سؤال حول الدعوات لتقديم المزيد من الدعم العسكري الألماني لأوكرانيا، قال إن تزويد كييف بصواريخ كروز من طراز توروس "ليس خيارا حتى الآن".

وكان المسؤولون الأوكرانيون حثوا ألمانيا على تزويد أوكرانيا بتلك الصواريخ للدفاع عن بلادهم ضد روسيا، في حين أن ألمانيا مترددة في تسليم الصواريخ، خوفا من إمكانية استخدامها لشن هجمات على الأراضي الروسية.