(CNN)-- أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للمرة الأولى علنا، عن قلقه بشأن تصريح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه قد ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا في غضون يوم واحد إذا عاد إلى البيت الأبيض.

ووصف زيلينسكي، وفي حديثه للقناة الرابعة البريطانية، السبت، تصريح ترامب بأنه "خطير للغاية"، لأنه لم يذكر كيف سيبدو سيناريو ما بعد الحرب.

ورجح الرئيس الأوكراني بأنه من الممكن أن يكون ادعاء ترامب "مجرد حملة انتخابية"، أو ما أسماه "رسالة سياسية"، لكنه قال إن فكرة أن ترامب كرئيس قد يتخذ قرارات من جانب واحد لا تصب في مصلحة أوكرانيا أو شعبها، ويسعى إلى فرضها بغض النظر عن ذلك "تجعلني أشعر بالتوتر الشديد حقا".

وعاد ترامب إلى الإدلاء بتصريحات بشأن السياسة الخارجية إلى الظهور في مايو/أيار من العام الماضي، عندما قال لمراسلة شبكة CNN، كايتلان كولينز: "إذا كنت رئيسا، فسوف أتمكن من تسوية تلك الحرب في يوم واحد، 24 ساعة".

وعندما سُئل عن كيفية ذلك، قال ترامب إنه سيلتقي بكل من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "كلاهما لديه نقاط ضعف ولديه نقاط قوة، وفي غضون 24 ساعة ستتم تسوية الحرب، وستنتهي".

وابتعد زيلينسكي عموما عن انتقاد ترامب، مفضلاعدم الانحياز للانقسام بين الديمقراطيين والجمهوريين الداعمين له، الذين وضعوا فعليا حاجزا أمام المزيد من التمويل الأمريكي لكييف.

وفي منتدى دافوس في وقت سابق من هذا الأسبوع، ردا على سؤال مماثل من أحد الصحفيين، أجاب الرئيس الأوكراني متسائلا كيف سيكون رد فعل ترامب إذا مر بوتين عبر أوكرانيا ــ في سيناريو حيث أزال ترامب كل الدعم الأمريكي ــ وبدأ يهدد أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالغزو.

ومن المعتقد على نطاق واسع أن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في نوفمبر/تشرين الثاني هو أمر سيرحب به فلاديمير بوتين، مما يمنحه الفرصة، على الأقل، للتمسك بمكاسبه الإقليمية في أوكرانيا وإعلان النصر.

وعلى النقيض من ذلك، يواصل فولوديمير زيلينسكي الإصرار على أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام لا يشهد إخراج جميع القوات الروسية من الأراضي التي استولت عليها من أوكرانيا منذ عام 2014، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

وقد ضعفت قدرة أوكرانيا على التفاوض من أجل التوصل إلى هذه النتيجة إلى حد كبير، على الأقل في الأمد القريب، بسبب فشل الهجوم المضاد في الصيف.

ومع ذلك، فقد شددت إدارة بايدن وحلف شمال الأطلسي مرارا وتكرارا على أن أوكرانيا لن يتم إجبارها على أي اتفاق مع روسيا، والذي يتلخص في عبارة: "لا شيء عن أوكرانيا، بدون أوكرانيا".

وعندما أتيحت له الفرصة في مقابلة مع القناة الرابعة لدعوة ترامب لزيارة أوكرانيا، لم يتردد زيلينسكي، وقال: "من فضلك يا دونالد ترامب، أدعوك إلى أوكرانيا، إلى كييف، إذا تمكنت من وقف الحرب خلال 24 ساعة، فأعتقد أنه سيكون سببا كافيا للمجيء"، وأضاف: "ربما يكون لدى دونالد ترامب بالفعل فكرة ما، فكرة حقيقية، ويمكنه مشاركتها معي".