حاكم فلوريدا يعلن انسحابه من السباق الرئاسي: سأدعم ترامب

(CNN)-- أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، الذي دخل الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري باعتباره أكبر تهديد للرئيس السابق دونالد ترامب، الأحد، انسحابه من المنافسة بعد أسبوع تقريبا من أدائه المخيب في ولاية أيوا.

وقال ديسانتيس، في فيديو على منصة "إكس"، إنه لا يوجد طريق واضح لتحقيق النجاح"، وأضاف: "من الواضح بالنسبة لي أن غالبية الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية يريدون منح دونالد ترامب فرصة أخرى".

وتابع: "رغم أن لدي خلافات مع دونالد ترامب، مثل ما يتعلق بتعامله مع جائحة كورونا فإنه من الواضح أنه يتفوق على الرئيس الحالي جو بايدن".

وذكر: "لقد وقعت على تعهد بدعم المرشح الجمهوري وسأحترم هذا التعهد. إنه يحظى بتأييدنا".

ومن جانبه، قال ترامب، في تصريحات خلال فعالية انتخابية في روتشستر بولاية نيو هامبشاير، إن رون ديسانتيس قاد "حملة جيدة".

وأضاف: "لقد كان كريما للغاية وأيدني، لذلك أقدر ذلك، أنا أقدر ذلك وأتطلع أيضا إلى العمل مع رون والجميع لهزيمة جو بايدن".