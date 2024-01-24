البرلمان التركي يوافق على طلب انضمام السويد إلى حلف الناتو

(CNN)-- صوّتت الجمعية العامة للبرلمان التركي، الثلاثاء، بالموافقة على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد مناقشة برلمانية، الثلاثاء.

وصوّت 346 عضوًا في البرلمان، حيث دعم 287 منهم انضمام السويد بينما رفض 55. وامتنع أربعة آخرون عن التصويت.

وكان التصويت هو الخطوة الثانية في عملية التصديق التركية بعد أن وافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان على العرض الشهر الماضي. ويمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الآن التوقيع على البروتوكول ليصبح قانونًا.

وأزال تصويت البرلمان، الثلاثاء، عقبة كبيرة أمام انضمام الدولة الشمالية إلى التحالف العسكري، حيث تبقت موافقة المجر، فهي باتت الدولة الوحيدة التي لم تقر بعد انضمام السويد.

لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قال الثلاثاء إنه دعا نظيره السويدي أولف كريسترسون لزيارة المجر للتفاوض على شروط انضمام السويد.

تقدمت السويد وفنلندا بطلب للحصول على عضوية الناتو في مايو/أيار 2022، بعد حرب روسيا على أوكرانيا في وقت سابق من ذلك العام. انضمت فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي في أبريل/نيسان 2023؛ ومع ذلك، واجهت السويد تأخيرات عديدة في طريقها للانضمام.

اعترض أردوغان في البداية على محاولة السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، واتهم المسؤولين السويديين بالتساهل أكثر من اللازم مع الجماعات العسكرية، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني. منذ تقديم الطلب، شددت السويد تشريعاتها لمكافحة الإرهاب ووافقت على العمل بشكل أوثق مع تركيا بشأن المخاوف الأمنية.

وتعتمد موافقة أردوغان على طلب انضمام السويد أيضًا على التزام الولايات المتحدة، حيث أشار الرئيس التركي إلى أنه لن يوقع على البروتوكول ليصبح قانونًا ما لم توافق الولايات المتحدة على بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى تركيا. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بن كاردين، الثلاثاء، إن الكونغرس ينتظر رؤية وثائق الانضمام مكتملة قبل المضي قدمًا في هذا الشأن.