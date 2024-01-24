توقعات CNN.. ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للجمهوريين في نيو هامشير

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(CNN)-- سيفوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير، وفقًا لتوقعات شبكة CNN متغلبًا على حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة، نيكي هالي.

هذا الفوز لترامب يجعله أقرب إلى مباراة العودة مع الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا الخريف.

ويمثل فوز ترامب، الذي يأتي بعد ثمانية أيام من فوزه الكبير في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، هو المرة الأولى في عصر الانتخابات التمهيدية الحديثة التي يفوز فيها نفس المرشح في كل من المسابقات الجمهورية في أيوا ونيو هامبشاير، ويعزز قبضته على الحزب الجمهوري.

وهنأت نيكي هيلي، ترامب على فوزه المتوقع في نيو هامبشاير، قائلة: "أريد أن أهنئ دونالد ترامب على فوزه الليلة، حصل عليها، وأريد أن أعترف بذلك، الآن سمعتم جميعًا الثرثرة من الطبقة السياسية. الذين يقولون إن هذا السباق قد انتهى، حسناً، لدي أخبار لهم جميعاً، نيو هامبشاير هي (المحطة) الأولى في البلاد".