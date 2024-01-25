(CNN)-- عُثر على الصندوق الأسود لطائرة النقل العسكرية إليوشن-76 التي تحطمت، الأربعاء، في منطقة بيلغورود الروسية، حسبما صرح ممثل خدمات الطوارئ لوكالة أنباء "ريا نوفوستي"، الخميس.

صحفيون يقفون على جانب الطريق خارج قرية يابلونوفو بالقرب من موقع تحطم طائرة النقل العسكرية الروسية من طراز IL-76 في منطقة بيلغورود في 24 يناير 2024. Credit: STRINGER/AFP via Getty Images)

وقال الممثل لوكالة ريا نوفوستي إن الحالة الفنية للتسجيلات على متن الرحلة بحالة جيدة، موضحا: "عثر على مسجلي الرحلة - جهاز تسجيل معالم الرحلة ومسجل الصوت.. تم تسليمها إلى المحققين".

وكانت روسيا قد اتهمت أوكرانيا بإسقاط طائرة عسكرية روسية بالقرب من الحدود الأوكرانية الأربعاء، قائلة إن جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم 74 قتلوا، بمن فيهم العشرات من الجنود الأوكرانيين الذين تم نقلهم لتبادل الأسرى.

ولم ينكر الأوكرانيون إسقاط الطائرة، لكن كييف تقول إن الروس لم يخبروهم أبدًا أنهم سينقلون أسرى الحرب الأوكرانيين إلى بيلغورود، وحملت موسكو مسؤولية الخسائر في الأرواح والتبادل الفاشل.