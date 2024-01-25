دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت المرشحة الرئاسية السابقة التي شغلت منصب وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا، هيلاري كلينتون، على فوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامشير ضد منافسته الطامحة لتمثيل الجمهوريين في سباق الرئاسة 2024، نيكي هايلي.

وقالت كلينتون في تدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا): "بعد الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامشير، أصبح الاختيار لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني أكثر وضوحا من أي وقت مضى.. هل ستختار توسيع الحرية وتعزيز الديمقراطية مع بايدن، أم المزيد من حظر الإجهاض وإنكار الانتخابات مع ترامب؟ أقول: أربع سنوات أخرى من التقدم".

وكان ترامب قد تغلب على هايلي بنسبة 54.3% (173426 صوتا) مقابل 43.4% لمنافسته (138546 صوتا).

وفي رد على نتيجة نيو هامشير، قالت هايلي في كلمة: "أريد أن أهنئ دونالد ترامب على فوزه الليلة. لقد استحق ذلك، وأريد أن أعترف بالأمر"، مشيرة إلى أن السباق لم ينته بعد قائلة: "نيو هامشير هي الولاية الأولى في البلاد، وليست الأخيرة"، مضيفة أن "هناك العشرات من الولايات المتبقية".