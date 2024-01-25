ماذا قالت أمريكا عن حادثة "تحطم" الطائرة العسكرية الروسية؟

(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أنه على علم بالأنباء عن تحطم طائرة عسكرية روسية في منطقة بيلغورود الروسية، بالقرب من الحدود الأوكرانية، لكن ليس لديه معلومات أخرى لتقديمها.

ورد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي عندما سئل عما إذا كان لدى الولايات المتحدة المزيد من المعلومات: "لا، لا يوجد لدينا، لقد رأينا التقارير، ولكننا لسنا في وضع يسمح لنا بتأكيدها."

وأضاف: "من الواضح أن الإدارة (الأمريكية) تبذل قصارى جهدها لمحاولة الحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الأمر".

وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت أن طائرة عسكرية على متنها 74 شخصا تحطمت في منطقة بيلغورود، وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف إن جميع من كانوا على متن الطائرة قتلوا.

لكن هناك تقارير متضاربة حول من أو ماذا كان على متن الطائرة.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية أن 65 جنديا أوكرانيا كانوا على متن الطائرة، وتم نقلهم جوا إلى بيلغورود قبل عملية لتبادل الأسرى.

وفي المقابل، قالت أوكرانيا إن الطائرة كانت تحمل صواريخ لنظام الدفاع الجوي إس-300، بحسب ما مصدر في الجيش الأوكراني.

ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق بشكل مستقل من أي من الادعاءين.